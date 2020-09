Tecnologia anti-Covid per evitar els contagis a l'escola

Si ja és gairebé impossible evitar que els fills arribin a casa amb polls quan un company de classe es rasca el cap, com s'evitaran els contagis de Covid-19 a l'escola? Aquesta pregunta ha passat de boca en boca a la majoria de famílies amb nens i nenes que els darrers dies han començat a preparar la tornada a les aules. Els infants hauran de dur mascareta, però com impediran que no s'apropin quan juguen, caminen pels passadissos o pregunten quelcom des del pupitre?

Amb l'objectiu de facilitar una tornada segura i sense coronavirus, les empreses Enzyme Advising Group i SeniorDomo han desenvolupat la tecnologia COwin-KIDS, un innovador sistema tecnològic pensat per facilitar la gestió de l'emergència sanitària en els centres educatius. Està dotat de tres parts: per una banda, els alumnes es col·loquen un penjoll amb Bluetooth incorporat que permet registrar de manera anònima els contactes entre companys, que s'hagin fet a menys d'un metre i mig de distància durant quinze minuts. Per l'altra, els professors disposen d'una aplicació web per gestionar la informació per prevenir, actuar i comunicar tot allò vinculat amb la Covid-19 que passi a les aules, i per últim, els pares disposen d'una app mòbil que permet mesurar l'exposició dels alumnes, comunicar al centre educatiu un positiu i avaluar les mesures preventives que ofereix el centre.

Álvaro Ortín, CEO d'Enzyme Advising Group, ha explicat que “com a pares, la nostra principal preocupació és garantir la seguretat dels nostres fills en l'entorn escolar i que el curs es desenvolupi amb la màxima normalitat. COwin-KIDS facilita el monitoratge del compliment de les mesures de seguretat en els centres escolars i, a més, facilita la comunicació immediata entre famílies i centres educatius”.

Val a dir que Enzyme Advising Group és consultora líder en la creació de components d'innovació i intel·ligència artificial amb més de nou anys d'experiència, mentre que SeniorDomo és un referent en la millora de la qualitat de vida del col·lectiu de la tercera edat mitjançant solucions i serveis tecnològics d'alt valor.