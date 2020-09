Torna l'acció solidària d'Unicef Andorra

L'acte que celebrava aquest dissabte Unicef Andorra era especial. No només pel seu objectiu humanitari sinó perquè era el primer que feia l'organització des del confinament provocat per la pandèmia. Amb la col·laboració del Museu Carmen Thyssen, han dut a terme la segona edició del 'Pay what you wish'. La iniciativa consistia a pagar el preu mínim de l'entrada, "més l'aportació que es volgués" per destinar tots els beneficis recaptats en causes solidàries.

La directora d'Unicef-Comitè d'Andorra, Marta Alberch, s'ha mostrat molt contenta de poder reprendre les activitats de l'entitat, "la guardiola fa goig de veure", ha dit, i ha avançat que ja estan organitzant una nova acció amb el museu. "Enguany no podrem preveure amb tanta antelació els actes que acostumem a fer, com els encants, ja que moltes coses les fem en hotels i per aquelles dates no sabem si estaran oberts o tindrem limitacions sanitàries", ha lamentat Alberch.

Fins al migdia, 'Pay what you wish' havia recollit les donacions d'una cinquantena de persones. "Tenint en compte la limitació de l'aforament, estem satisfets amb la xifra. No podem fer comparacions amb l'edició del 2019, però esperem arribar al centenar de persones, un número similar al de l'any passat", ha assegurat la directora d'Unicef Andorra.

L'activitat també ha comptat amb un taller de dibuix i pintura per als infants i un petit obsequi per als assistents cortesia d'EXE Càtering.