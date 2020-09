Traspàs de gestió

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha visitat aquest dijous al matí les instal·lacions de la gossera i la gatera en l’acte de traspàs de la gestió de les dues infraestructures en favor de les associacions d’animals Gos-SOS i Laika, guanyadores del concurs públic. L’acte ha comptat també amb la presència de Guillermo Cervera, president de Gos-SOS, i Joan Mas, president de Laika, que han recollit les claus de la mà de la ministra.

Durant la visita a les instal·lacions, Calvó ha destacat que el canvi de concessió permet afavorir que les entitats protectores tinguin un rol més destacat en relació al foment de les adopcions i la tinença responsable d’animals de companyia. “Avui reconeixem la feina que han fet les associacions durant molts anys i també els mostrem la confiança que els tenim”, ha ressaltat la ministra, que també ha apuntat que l’executiu seguirà treballant de manera activa i conjunta amb les associacions per al bon funcionament i la promoció de l’adopció dels animals.

Precisament, i tenint en compte el rol social que desenvolupa la gossera i la gatera, la ministra ha destacat que el nou model permet desenvolupar una gestió més integral on també es faci especial èmfasi en la difusió del dret a la protecció dels animals d’acord amb la normativa vigent i els principis i valors propis de les societats més avançades pels quals s’ha de regir el benestar animal.

En aquest sentit, la titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat també ha emfatitzat que els canvis permeten reorganitzar i fer més àgil i optimitzat el departament d’Agricultura amb la reubicació del personal que estava destinat a aquestes infraestructures.

Per la seva part, tant Cervera com Mas s’han mostrat molt agraïts per la confiança i han posat en valor la feina feta fins al moment pel departament. Així, han destacat el seu rol social i s’han mostrat compromesos i amb “molta il·lusió” per afrontar els reptes que els planteja la concessió de la gestió.