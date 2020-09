Vallnord-Pal Arinsal dona ales al ciclisme femení

L'estació de Vallnord-Pal Arinsal reforça el seu suport al ciclisme andorrà amb la seva aliança amb l'Andona Club. Josep Marticella, director general de Vallnord-Pal Arinsal, i Xary Rodríguez, presidenta de l'Andona Club, han escenificat l'acord aquest dimecres des del Planell de Pal, que permetrà a la recent creada agrupació gaudir dels mateixos descomptes i beneficis que tenens els usuaris del forfet Ski & Bike de l'estació. A més, Vallnord-Pal Arinsal ha fet una aportació econòmica perquè el seu logotip sigui present a l'equipació d'Andona i la posarà a la vendrà a les botigues de la instal·lació, així com a les oficines de turisme de la parròquia.

Marticella ha recalcat que el patrocini "no té cap ànim de lucre sinó l'objectiu de donar més força a l'entitat", i ha afegit que des de Vallnord-Pal Arinsal hi ha la voluntat de "potenciar el ciclisme en ruta a través de les moltes opcions que ofereix la Massana, com el port de Cabús o el coll de la Botella". Per la seva banda, Rodríguez ha explicat que tots els beneficis recaptats amb les vendes de l'equipació s'invertiran al club. "L'estació de Pal ens dona molta comoditat per fer activitats d'iniciació; les ciclistes de carretera que estant començant poden aprendre molt més tranquil·les en aquesta zona sense gaires cotxes i ens permet arribar també a tots els nivells", ha puntualitzat la president de l'Andona Club. En aquest sentit, Rodríguez ha volgut remarcar que "sense l'ajuda de Vallnord-Pal Arinsal no haguéssim pogut tenir les equipacions".

L'Andona Club es va presentar en societat l'1 de juliol com la primera entitat femenina dedicada al ciclisme de carretera, tot i que no exclouen el públic masculí ni familiar. Actualment compta amb 130 socis i sòcies, i ja ha venut més d'un centenar d'equipacions. Rodríguez ha explicat que han decidit dividir els membres en quatre agrupacions, identificades amb els mateixos colors que les pistes d'esquí –verd, blau, vermell i negre–, per organitzar sortides i activitats en funció de l'experiència de cada grup de ciclistes. Està previst que l'Andona Club faci una sortida mensual.

Balanç de la temporada

Aprofitant l'ocasió, els periodistes han preguntat sobre el balanç de la temporada d'estiu de l'estació. Malgrat que Marticella ha assegurat que el presentaran la setmana vinent, ha avançat que estan "particularment satisfets en la temporada més incerta de la història". Considera que "s'ha fet una bona lectura de la situació sanitària al país i hem sabut vendre'ns molt bé", però ha matisat que tota la parròquia ha fet un gran esforç per generar activitat aquests mesos. En aquest sentit, ha assegurat que volen ser prudents, "perquè ens juguem molt en la temporada d'hivern" i ha admès que "malgrat estar satisfets, a nivells d'ingressos no hi haurà rendibilitat aquest estiu".