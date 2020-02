L'andorrana Vicky Jiménez, guanyadora de l'Open d'Austràlia júnior

L'andorrana Vicky Jiménez s'ha proclamat aquest dissabte guanyadora de l'Open d'Austràlia júnior de tenis, convertint-se així en la primera esportista del Principat que aconsegueix fer-se amb un Grand Slam. La tenista, de tan sols 14 anys, va vèncer en tres sets a la polonesa Weronika Baszak, de 17 anys, per 5-7, 6-2 i 6-2 al llarg de les dues hores que va durar la final.

Congrats Victoria Jimenez Kasintseva!



The 14 year-old from Andorra wins the #AO2020 Junior Girls' Singles title, def. Baszak 5-7 6-2 6-2. #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/cdhkNXtD5b