Vilarrubla: "Des del primer moment hi havia la ferma voluntat de mantenir l'esquí escolar"

“Hi havia des del primer moment la ferma voluntat de mantenir-lo perquè no és només anar a l'aire lliure i passar-s'ho bé sinó que forma part de la part curricular”. D’aquesta manera defensa la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, l’activitat d’ esquí escolar que s’ha reprès aquesta setmana amb l’esquí nòrdic i que a partir de la setmana que ve també oferirà la d’alpí. “No volia treballar amb l’horitzó que no es fes aquest any”, emfasitza Vilarrubla, que defensa que cal donar als alumnes “al màxim tot allò que els tocava fer”, malgrat la situació de pandèmia. D’aquesta manera, exposa que s’ha hagut de fer “una feina molt intensa” per redistribuir els alumnes entre els dominis que sí que estan oberts i establir “uns protocols estrictes” que suposaran, tal com es va avançar, que els alumnes hagin de dur la mascareta posada en el transport i durant l’activitat i que a l’hora del dinar, que “són els moments en què sabem que hi podrien haver més contagis”, s’ha optat perquè els estudiants mantinguin els grups bombolla que tenen a les escoles, per la qual cosa amb les estacions s’han hagut de treballar per disposar d’espais més amplis i organitzar també els horaris d’aquests àpats. D’aquesta manera, si es donés un positiu caldria aïllar només aquest grup. “La planificació és positiva ja que mantenim l’esquí escolar amb les diferents modalitats”, defensa la titular d’Educació, que afegeix que “l’esforç ha estat reequilibrar els efectius a les estacions i tenir clars els protocols”.

“Forma part del currículum d’aprenentatge”, destaca la ministra de l'esquí escolar, i fa notar que la complexitat d’aquesta planificació rau en el fet que “hi ha dies que movem 1.000 alumnes” només de primera ensenyança que han hagut de ser redistribuïts ja que aquest any no poden anar als dominis d’Arinsal, El Pas de la Casa o el Forn com altres anys i han hagut de ser reubicats en els dominis que sí que estan oberts. I pel que fa al desenvolupament de l’activitat amb seguretat, Vilarrubla reivindica l’aprenentatge de docents i alumnes des de l’inici del curs, la qual cosa pot servir d’ajuda en l’esquí escolar. “Tots aquests mesos d'entrenament a l'escola, perquè portem des del setembre entrenat-nos i aprenent molt”, destaca, han servit per fer “millor les coses” i aquesta pràctica en l’aplicació dels protocols farà que l’activitat de l’esquí “hagi de sortir bé”, afirma. També destaca que s’ha hagut d’esperar a veure quina era la disponibilitat de les estacions per començar a treballar la planificació d’aquesta activitat.

En tractar-se d’una activitat obligatòria espera que “vagin tots, com sempre” tot i que admet que es pot “arribar a entendre” que hi hagi famílies “més reticents”. “Com sempre hi haurà la feina de parlar amb ells, de donar-los aquesta confiança”, destaca, afegint que “això passa no només ara sinó sempre que hi ha alguna activitat diferent que no els agrada tant o que pateixen més”, explica la ministra, que reivindica que de la mateixa manera que el país està mantenint un dia a dia força normal “amb prudència”, l’activitat a l’escola ha d’optar per seguir aquesta línia adaptant-se a les normes de seguretat però mantenint-se. Seran les escoles les que treballaran amb aquestes famílies que puguin ser més reticents, “els tutors faran l’acompanyament”, tot i que no s’ha detectat una situació “d’alerta o por” per part dels progenitors, assegura.