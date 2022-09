Els abonaments del Directbus es podran compartir

Andorra la VellaAutocars Nadal ha anunciat que posa en marxa els abonaments compartirs per al Directbus, la línia que connecta Andorra, Barcelona i l'Aeroport del Prat. Els títols deixen de ser nominals i l'usuari tindrà llibertat per compartir-lo amb qui desitgi. L'objectiu no és altre que facilitar al màxim l'ús del transport público. Els abonaments disponibles són els habituals de la línia: de 4, 10 i 20 viatges.

A això s'afegeix que tots aquests títols baixen de preu de manera que cada trajecte passa a costar 16 € en comptes dels 23,37 € de l'abonament de 4 viatges, els 21,95 € del de 10 o els 20,52 € dels de 20, vàlids fins ara.

A més, dilluns que ve el Directbus duplicarà freqüències, passant de les 8 actuals a 16. Així, en d'Andorra la Vella surten autobusos a les 6.15, les 8.15, les 11.15, les 13.15, les 15.15, les 18.15, les 20.15 i les 22.15 h. Tots ells fan parada a Sant Julià de Lòria cinc minuts més tard. En sentit ascendent, el primer bus surt a les 6.15 h de Sants, a Barcelona. Els següents surten de la terminal 1 de l'Aeroport del Prat. Ho fan a les 7.30, les 11.00, les 13.00, les 15.00. les 17.30, les 20.00 i 23.00 h. Tots aquests autobusos passen un quart d'hora més tard per la terminal 2, i mitja hora més tard per Sants. Això suposa que surten autobusos pràcticament cada dues hores i converteix Directbus en la línia regular amb més trajectes diaris entre Andorra i l'Aeroport.