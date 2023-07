Els abonats a telefonia mòbil augmenten un 14,6% el mes de juny

Andorra la VellaEls abonaments per servei durant el mes de juny se situen en 51.108 abonats als serveis de telefonia fixa, 116.652 abonats als serveis de telefonia mòbil i 40.870 abonats a Internet de banda ampla. Així es desprèn de la nota publicada aquest dilluns pel departament d'Estadística del Govern, en la qual s'indica aquestes dades suposen una variació positiva percentual de l'1,9% respecte al mes de juny de l'any anterior en telefonia fixa i del 14,6% en telefonia mòbil. Quant a abonats a Internet de banda ampla, també es registra una variació percentual positiva, del 3,1%. Pel que fa als abonats en telefonia fixa, destaca la variació percentual positiva en abonaments a "Canals xarxa veu corporativa" amb un 9,0% positiu respecte al mes de juny de l'any anterior. En telefonia mòbil, destaca la variació percentual positiva en "Prepagament" amb un 39,2% positiu.

De gener a juny del 2023, en comparació amb el mateix període de l'any anterior, tant "Telefonia Fixa", "Telefonia Mòbil" com "Internet de Banda Ampla" presenten variacions percentuals positives del 2,1%, 17,4% i 3,3%, respectivament.

Quant als abonaments per servei, les dades mitjanes dels darrers dotze mesos se situen en 50.778 abonats per a la telefonia fixa, és a dir, una variació percentual positiva del 2,3% respecte al període anterior. Pel que fa a la telefonia mòbil, se situen en 111.903 abonats, reflectint una variació percentual positiva del 18,4%. Per acabar, Internet de banda ampla se situa en 40.562 abonats, mostrant una variació percentual també positiva del 3,8%.

El tràfic telefònic en minuts sense Internet durant el mes de juny del 2023 se situa en 13,01 milions, equivalent a una variació percentual negativa del 2,0% respecte al mes de juny de l'any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 9,05 milions de minuts (69,5% del total i equivalent a un 0,5% negatiu respecte a l'any anterior), mentre que el tràfic internacional ha estat de 3,96 milions de minuts (30,5% del total i equivalent a un 5,3% negatiu respecte a l'any anterior).

Durant els primers sis mesos de l'any 2023, en comparació amb el mateix període del 2022, hi ha una variació percentual negativa del 8,6% en el tràfic telefònic en minuts sense Internet. Això és degut al fet que el tràfic nacional té una variació del 8,7% negatiu i el tràfic internacional del 8,2% negatiu.

Quant a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el tràfic telefònic en minuts sense internet se situa en 156,89 milions, el que representa una variació percentual negativa del 8,7% respecte al mateix període anterior. Pel que fa al tràfic nacional, els minuts han estat de 105,13 milions (67,0% del total i un 9,1% negatiu respecte al mateix període de l'any anterior) i, pel tràfic internacional, els minuts han estat de 51,77 milions (33,0% del total i un 7,8% negatiu respecte al mateix període de l'any anterior).

El tràfic per Internet en GB durant el mes de juny se situa en 10,68 milions de GB, reflectint una variació percentual positiva del 10,3% respecte al mateix mes de l'any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 3,46 milions de GB, un 32,4% del total i equivalent a un 0,3% positiu respecte al mes de juny del 2022. Pel que fa al tràfic internacional, ha estat de 7,22 milions de GB, un 67,6% del total i equivalent a un 15,8% positiu respecte al mateix mes del 2022. Cal destacar la variació del tràfic per Internet mòbil, que aquest mes augmenta un 94,7% respecte al mes de juny del 2022.

Durant els primers sis mesos de l'any 2023, en comparació amb el mateix període del 2022, hi ha hagut una variació percentual positiva en el tràfic per internet del 5,9%: el tràfic nacional ha tingut una variació de l'1,5% negatiu, el tràfic internacional del +9,9% i el tràfic per Internet mòbil del 85,4% positiu.

Pels abonaments per servei amb dades ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l'any en què ens trobem, les variacions percentuals pel que fa a la telefonia fixa presenten una tendència estable en els darrers tres mesos, mantenint-se en un 0,1% positiu. La telefonia mòbil presenta una tendència a l'alça en els darrers dos mesos, situant-se en un 0,8% positiu. Pel que fa als abonaments d'Internet de banda ampla, presenten una tendència a l'alça en el darrer mes, situant-se en un 0,2% positiu.