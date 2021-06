Té un accident al migdia i quadruplica el límit penal d'alcoholèmia

Andorra la VellaUn home resident de 39 anys ha tingut un accident amb danys materials aquest dissabte al migdia, a les 14.15h. En el control d'alcoholèmia practicat per les autoritats ha donat 3,28 grams d'alcohol per litre de sang, una taxa que quadruplica el límit penal de 0,80 fixat al país. La d'aquest dissabte és una de les 12 detencions que la policia andorrana ha practicat durant aquesta setmana passada per controlar conductors que sobrepassaven el límit establert.

El Cos de Policia ha detingut quatre homes durant la darrera setmana per accidents de trànsit amb danys materials, segons informa el cos d'ordre aquest dilluns en el comunicat setmanal de detencions. Així, divendres passat els agents van detenir un home resident de 62 anys a tres quarts de deu de la nit, amb una taxa de 1'21 g/l., mentre que el mateix dia en va detenir un altre, no resident i de 44 anys, a quarts d'una del matí, amb una taxa de 1'05 g/l. El dia següent, dissabte passat, van detenir l'home resident de 39 anys ja mencionat i, per últim, un home resident de 51 anys, amb una taxa de 1'80 g/l., a les deu de la nit.

Precisament l'única detenció que no s'ha practicat per conduir sota els efectes de l'alcohol va tenir lloc dimecres de la setmana passada, a quarts d'una de la matinada, a Escaldes-Engordany, quan una dona resident de 29 anys va ser detinguda per tenir una actitud "desafiant" i "injuriosa" contra els agents que havien aturat el vehicle on viatjaven ella i una altra dona per un delicte contra la seguretat del trànsit. La detinguda, segons la policia, hauria desobeït les indicacions donades pels agents que practicaven el control.