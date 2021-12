Accident entre un vehicle i un autobús amb dos ferits i cues quilomètriques

La MassanaUn accident ocorregut aquest dimecres al migdia a la rotonda d’Anyós ha provocat dos ferits i cues quilomètriques. En el succés s’han vist involucrats un autobús i un vehicle de matrícula espanyola, amb dues persones ferides. Mentre operaven els Bombers s’ha hagut de tallar el trànsit i s’han format cues, sobretot de vehicles que circul·laven en sentit sud.

Un vehicle tot terreny de matrícula espanyola ha col·lidit aquest dimecres contra un autobús a l'alçada de la rotonda d'Anyós a la CG-3. El Cos de Bombers ha rebut l'alerta passats deu minuts de les 14 hores, i segons ha informat el cap de guàrdia, en l'accident hi ha hagut fins a quatre víctimes, dues de les quals en estat greu, que són les quines anaven en el turisme. Tots quatre han estat traslladats a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell.

En el sinistre hi ha hagut d'intervenir, des de la Massana, un vehicle d'excarceració per treure del turisme la conductora del tot terreny, un vehicle de foc i una ambulància, i des d'Andorra la Vella també hi ha participat una altra ambulància i el vehicle del cap de guàrdia dels bombers. A causa de l'incident, s'ha tallat la circulació en sentit sud, fet que ha provocat retencions de trànsit. En aquests instants encara s'està treballant al lloc dels fets per restablir la circulació, tot i que s'ha habilitat un carril alternatiu.

A més, aquest dimecres al voltant de les 13 hores, també s'ha produït un altre accident entre un turisme i una motocicleta, ambdós amb matrícula del Principat. Tal com informen des de la Policia, l'incident s'ha produït a l'encreuament del carrer de la Creu Grossa amb el carrer de les Canals a Andorra la Vella, i el conductor de la motocicleta ha resultat ferit.