Els accidents laborals, la xacra andorrana

Andorra la VellaLa sinistralitat laboral és un dels forats negres del Principat, tal com reflecteixen cada any les xifres que difon el departament d'Estadística del Govern. La setmana passada publicaven que la pandèmia ha fet caure un 23% la sinistralitat a la feina, però que tot i així, el Principat va patir una mitjana diària de més de 3 accidents laborals. Tot i el recés, la mitjana del darrer lustre és de quatre successos per jornada. Són 1.457 accidents laborals de mitjana anual, entre el 2016 i el 2020. La pitjor mitjana va ser al 2019, amb 1.603 accidents, vuit dels quals van ser mortals. L'any passat, tot i l'aturada de l'activitat, el confinament i la davallada de la sinistralitat, quatre treballadors van morir per successos a la feina. Del darrer lustre, només el 2018 va acabar sense accidents laborals mortals.

L'any passat, els ratis d'incidència a Andorra han estat de 8,5 accidents fatals -que deriven en la mort de qui el pateix- per cada 100.000 treballadors i de 2.631 accidents no fatals per a la mateixa xifra de personal ocupat. El 2019 aquest rati es va disparar, amb més de 17 accidents fatals i gairebé 3.500 accidents no fatals per cada 100.000 treballadors.

Una comparativa europea de dades del 2017 i el 2018 -perquè no hi ha dades més actualitzades- mostra com fa dos anys, quan no hi va haver cap víctima mortal, Andorra va tenir un dels ratis d'accidents més baix del continent. En canvi, l'any anterior, amb un rati de 2,3, Andorra se situava al capdavant dels països europeus amb un índex major d'accidents laborals mortals, juntament Portugal, Àustria, Bulgària o Romania. Tenint en compte que el rati andorrà es dispara al 2019, amb 17,3, i també al 2020, amb 8,5, queda palès que el Principat arrossega una xacra amb els accidents laborals.

Les dades mostren la mateixa tendència andorrana de liderar el rànquing europeu en allò que es refereix als accidents laborals no fatals. S’observa com Andorra (3.182) té un dels majors ratis d’accidents de la Unió Europea, només superat per França (3.445) i immediatament seguit per Espanya (2.842), els dos països veïns. No obstant, el rati del 2018 és lleugerament millor que el de l’any 2017 (3.422).

Accidents laborals a Andorra per sexe, edat i nacionalitat

L'any passat, els homes han reportat 934 accidents laborals – equivalent a un 76% del total- mentre que les dones n’han reportat 300 – un 24%. Durant el període 2016-2020, de mitjana, els homes van reportar un total de 1.040 accidents laborals mentre que les dones, de mitjana, en van reportar 418.

Segons l’edat de la persona accidentada, l’any 2020, les persones que han patit un major nombre d’accidents són les que es troben en la franja d’edat entre 35 i 44 anys, seguits dels que es troben entre els 44 i els 54 anys. Destaca el grup d’edat de 25 a 34 anys que, essent un 15% de la població de 16 anys i més, concentra el 23% dels accidents laborals.

Segons la nacionalitat de les persones afectades per un accident de treball, l’any 2020 s’observa que les persones de nacionalitat espanyola i portuguesa, suposen el 57% del total, seguides de les persones de nacionalitat andorrana, amb el 28%. Si s’analitza la mitjana del quinquenni 2016-2020, s’observa com les persones de nacionalitat espanyola són les que reporten un major nombre d’accidents de treball, 441 per any, seguides de les persones de nacionalitat portuguesa, que reporten 424 accidents. Les persones de nacionalitat andorrana reporten, de mitjana, 382 accidents i els d’altres nacionalitats, 189.

Finalment, i per sectors d'ocupació, l'any passat la construcció ha estat el que ha acumulat un major nombre d’accidents laborals, amb 379, un 31% del total. El sector que segueix amb una proporció més destacada és el comerç, amb 234, un 19% del total. Insistint amb construcció, tenint en compte al país s'hi dediquen una de cada deu persones ocupades (10%), concentra el 31% dels accidents.

Situació similar a Catalunya

Si es comparen les dades de sinistralitat laboral amb Catalunya s'observa que en el país veí, on van estar sis mesos amb l’activitat paralitzada en molts sectors, els accidents laborals mortals també s’han incrementat, en aquest cas, un 21,5% durant el 2020. Les 79 persones que han mort treballant l’any passat són 14 més de les que ho havien fet l’any anterior.

Les dades que recull el departament de Treball de la Generalitat de Catalunya mostren com, de la mateixa manera que passa a Andorra, els accidents, en conjunt, baixen considerablement durant el 2020. Hi ha un 33,5% menys de sinistres en els trasllats a la feina i, en aquest cas, els incidents mortals cauen un 19%. Es redueixen en un 30% els accidents sense baixa en hores de treball i cauen un 24% els lleus i un altre 18% els greus. I enmig de tot això, els mortals pugen un 21,5%.

Segons argumenta Mònica Pérez, responsable de salut laboral del sindicat Comissions Obreres, a l'ara.cat, hi ha una evidència que no es compleix: “La reducció de l’activitat i la reducció de la mobilitat pel teletreball fan que es redueixi l’exposició al risc de les persones treballadores, i si això té una incidència en els accidents lleus i greus, hauria de tenir la mateixa en els accidents mortals”.

La qüestió és que la pandèmia ha obert nous problemes. “El que hem vist en molts centres de treball és que les persones contagiades de covid-19 o que estaven aïllades, com a contactes o persones amb símptomes, no les substituïen a les cadenes de producció”, afirma Pérez. I aquesta situació ha alterat la feina de la resta de la plantilla. “Els treballadors han d’anar més ràpid, fer tasques que abans no feien, o fer feines sols que abans feien entre dos”, enumera la portaveu sindical.