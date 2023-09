Acció Feminista protesta per la despenalització i legalització de l'avortament

Andorra la VellaAcció Feminista (AFdA) s'ha tornat a pronunciar sobre una possible despenalització de l'avortament i ha recordat al Govern que "el dret a decidir sobre el propi cos i, per tant, a decidir quan i com es vol accedir a la interrupció voluntària de l'embaràs és un dels pilars fonamentals que travessen els drets sexuals i reproductius de les dones i els drets humans". En aquest sentit, des de l'entitat es reclama que la llibertat i la no-discriminació "són dos principis que ni es compleixen ara a Andorra ni es compliran si es despenalitza l'avortament sense reemborsament econòmic".

En un extens comunicat fet públic aquest dijous, l'AFdA alerta que d'ara endavant "utilitzarem simbòlicament la ruda per denunciar que Andorra segueix sent, no un estat conservador, sinó un estat arcaic". La ruda és una planta que les dones han utilitzat al llarg dels segles per interrompre embarassos; una pràctica que posava en risc la seva pròpia vida. A més, afirmen que la ruda "representa allò que ens fan amagar, que no té garanties, que és antic i sobretot perillós per a les dones" i lamenten que, malauradament, "continua sent l'única opció que ofereix Andorra perquè les dones siguin sobiranes del seu cos".

És per tot plegat que des de l'entitat s'ha fet arribar a la porta de les institucions responsables de legalitzar l'avortament al país una planta de ruda per cada una de les dones que han hagut de marxar d'Andorra per exercir els seus drets sexuals i reproductius. En total són 117 plantes que representen el nombre total de dones d'Andorra que van avortar a Catalunya el 2021 segons les darreres dades publicades.

Amb motiu del Dia d'acció global per a un avortament legal i segur, Acció Feminista subscriu, una vegada més, la demanda ja present al seu manifest fundacional del setembre del 2018: la despenalització de l'avortament per terminis de manera lliure i la seva legalització. Cal recordar que l'avortament legal, segur i gratuït és el que respon al dret fonamental de les dones. Dirigint-se al cap de Govern, Xavier Espot, afirmen que "el cos de les dones ens pertany només a les dones i, per tant, hem de ser nosaltres les úniques amb dret a decidir sobre la nostra llibertat sexual i reproductiva, així com on volem exercir-la".

Així doncs, l'AFdA ha tornat a exigir la legalització en territori andorrà i ha insistit que despenalitzar i no reembossar la interrupció voluntària no canvia res a la pràctica i continua representant una vulneració d'aquest dret fonamental. "No volem solucions alternatives i imaginatives, volem el nostre dret fonamental, amb la cobertura sanitària corresponent, que cada una de nosaltres paga mensualment al servei de sanitat pública del país", afegeixen.

En aquesta línia, han assegurat que "no volem escoltar més que cal tranquil·litat" i, pel que fa a l'acompanyament de les dones, "no volem més pedaços que no solucionen els problemes reals". Per tant, han tornat a remarcar la necessitat de què "cal un centre que tracti de manera global i integrada la nostra salut sexual i reproductiva".