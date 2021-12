Acció Feminista referma que no despenalitzar l'avortament és "maltractament institucional"

Andorra la VellaAcció Feminista insta al Govern a despenalitzar l'avortament després que l'informe jurídic encarregat per l'executiu conclogui que la interrupció voluntària de l'embaràs no incompleix la Constitució. Ho han fet públic aquest dimarts a través d'un comunicat, en el qual posen en relleu que legalitzar l'avortament "portaria a Andorra a respectar tots els convenis internacionals ratificats en la matèria i que actualment s'incompleixen". D'aquesta manera, destaquen que prohibir la interrupció de l'embaràs en els tres supòsits bàsics, concretament en els casos de risc per a la vida de la dona, violació, incest o danys greus al fetus és "maltractament institucional".

Des de l'entitat exposen la seva visió favorable a diferenciar entre embrió i fetus, la qual també figura en el text jurídic i que distingeix en dues fases l'embaràs, l'embrionària, entre les deu i les catorze primeres setmanes, i la fetal, a partir de la setmana i fins al naixement. Tanmateix, consideren que aquests terminis s'haurien d'eixamplar, tot al·legant les possibilitats d'interrompre lliurement i voluntàriament l'embaràs sense incórrer en un conflicte d'interessos amb el dret a la integritat física de la gestant. "Hi ha d'haver una protecció del fetus, però sense vulnerar els drets de la dona", asseveren.

En referència a les institucions que es podrien veure afectades per aquesta decisió, subratllen que si es volen trobar solucions "es poden trobar", exposant que l'informe fa referència a les paraules del Papa Joan Pau II sobre "l'elecció noble i valenta del rei de Bèlgica", qui va ser inhabilitat durant un dia per aprovar la legislació de l'avortament en aquest país. "Es va trobar una solució aplaudida pel Vaticà", afirmen. I assenyalen que el text indica que "el Copríncep Episcopal pot evitar signar la llei per no vulnerar les seves creences catòliques", les quals consideren que "no s'han d'imposar a tota la població andorrana, tal com consta a la Constitució". "Demanem al Govern que es responsabilitzi de trobar solucions per pal·liar la vulneració de drets de la meitat de la seva població, i que creï un grup de debat amb totes les forces polítiques interessades per arribar a un consens i trobar la via i l'encaix institucionals per despenalitzar l'avortament i aprovar una llei que el reguli al més aviat possible", ressalten.

A més, Acció Feminista també fa incís a la necessitat d'informar a les dones de les opcions que disposen per interrompre l'embaràs i reivindiquen que les residents a Andorra puguin accedir a l'avortament farmacològic, el qual es pot dur a terme al servei d'urgències de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell durant les nou primeres setmanes de gestació. L'associació posa el punt en la necessitat de canviar els requisits "extremadament restrictius" del Reglament de prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris, el qual "impedeix rebre ajuts socials en general a les persones que ho necessiten, majoritàriament dones". També manifesten que calen recursos en educació i formació per evitar embarassos no desitjats i ajudes econòmiques per donar suport a la maternitat responsable.

Per cloure, posen de manifest que "la interrupció voluntària de l'embaràs no afecta tothom, sinó les dones, exclusivament. És per això que no estem d'acord a dur a terme un referèndum, perquè creiem que s'han de respectar els drets humans individuals de les dones, que estan per sobre de l'opinió de la comunitat". I exposen que l'informe, l'encàrrec del qual valoren positivament, "manca de perspectiva de gènere". "Negar a les dones l'accés als serveis que només elles necessiten i no atendre les seves necessitats específiques de salut reproductiva és intrínsecament discriminatori. La discriminació basada en el gènere en l'administració dels serveis mèdics viola els drets humans i la dignitat de la dona", clouen.