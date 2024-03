Acord entre Andorra i Itàlia per homologar els permisos de conduir

Andorra la VellaEl Ministeri d’Afers Exteriors té entre una de les seves missions impulsar accions a nivell internacional per tal de poder millorar la vida quotidiana dels ciutadans en les seves estades al país o més enllà de les fronteres. És amb aquest objectiu que la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha signat aquest divendres un Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Italiana sobre el reconeixement i l’homologació mutus dels permisos de conduir.

D’aquesta manera, i un cop entri en vigor l’entesa després de la ratificació interna per part de les dues parts, els permisos de conduir emesos per ambdós països podran ser reconeguts i homologats de forma automàtica quan així ho sol·liciti algun ciutadà andorrà o italià en territori forà. La signatura, per part italiana, ha anat a càrrec de l’ambaixador, Giuseppe Buccino. Per part andorrana, l’acte ha comptat amb la presència del secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy, i l’ambaixadora a Itàlia, Clara Pintat. Acompanyaven l’ambaixador Buccino, el cònsol honorari d’Itàlia a Andorra, Alberto Rossi, i la consellera de Cultura de l’ambaixada d’Itàlia, Teodora Danisi.