Acord entre el Govern i la federació de caça i pesca per a la repoblació piscícola quan s'impulsin obres al riu

Sant Julià de LòriaEl Govern, mitjançant els ministres de Medi Ambient i Territori, Sílvia Calvó i Víctor Filloy, ha signat aquest dimarts un protocol d'entesa amb la Federació Andorrana de Caça i Pesca (Facip) amb la finalitat de destinar una partida per a la repoblació piscícola quan l'executiu impulsi obres que puguin afectar el riu.

A més, com a novetat, Calvó ha explicat que "en el cas que l'obra no tingui una afectació molt important" sobre el medi aquàtic, aquesta partida, que pot arribar a un màxim de 10.000 euros, "s'haurà de preveure igualment com a sistema de compensació a efectes de poder repoblar un altre tram del riu que sí que ho necessiti". "És una novetat important en el sentit que afecta en positiu a la vida piscícola i contribueix a millorar l'experiència de la pesca", ha afegit.

D'altra banda, i aprofitant les declaracions de la ministra tot just al costat del riu Valira, ha recordat que la Facip va entregar al Govern "un estudi per sol·licitar que es poguessin millorar els accessos al riu perquè els pescadors poguessin sortir amb major seguretat". De fet, des de Medi Ambient "ja hem pogut millorar una vintena d'accessos", per la qual cosa es tracta d'uns treballs que afavoreix l'accés al riu tant per les empreses de neteja, com pels serveis de socors i els mateixos pescadors.

Un altre punt que ha destacat Calvó ha estat l'impuls que es vol donar a la pesca sostenible. En aquest sentit, ha indicat que "estem treballant molt per promocionar la pesca sense mort" i, de fet, "ja tenim un 40% de les llicències" que caminen en aquesta línia, el que representa uns 1.700 pescadors "que s'interessen per aquesta pràctica molt més sostenible".

Al seu torn, el president de la Facip, Josep Maria Cabanes, ha destacat "el bon treball que estem fent amb el ministeri", amb el qual existeix "una entesa fantàstica i tenen una sensibilitat única per la natura i el medi ambient". Tot i que no s'han deixat de fer millores durant els darrers anys, Cabanes ha posat en relleu que "faltava alguna cosa quan es fa un treball al riu", ja que els exemplars van a menys, "i hi ha hagut aquesta sensibilitat de poder agafar i preveure una partida per reposar els hàbitats dels rius" quan s'han de dur a terme treballs al riu.

"Penso que tant pels ciutadans, pels pescadors i pels turistes és una gran notícia el fet de què hi hagi aquesta complicitat per arribar a un medi ambient perfecte" que, per altra banda, "fa que tinguem un dels rius truiters més bons del món". De cara a noves demandes, Cabanes ha manifestat que "un dia farem una passejada de punta a punta del país amb les autoritats per mirar si es pot millor algun altre accés o si hi ha algun tram de riu que potser s'ha d'arreglar".