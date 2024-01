Acreditar coneixements de català serà indispensable per renovar el permís de treball

Andorra la VellaLa ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha constatat aquesta tarda les línies estratègiques departament de Política Lingüística. Ha quedat confirmat el que ja es va anunciar setmanes enrere, i és que els treballadors hauran de certificar coneixements de català per la renovació del seu permís. Concretament, s'insta a "aplicar la nova legislació referent als coneixements lingüístics per renovar el permís de treball fent entrevistes inicials, desenvolupant noves formacions adreçades als treballadors de les empreses que hagin de renovar l'autorització de residència i treball, i certificant l'aprofitament de la formació".

Durant la Comissió Legislativa d'aquesta tarda d'Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports, la ministra ha desgranat el pla d'acció per a l'impuls del català en l'àmbit laboral. Les tres línies estratègiques marcades en vermell són, en primera instància, promoure l'ús de la llengua oficial com a llengua d'ús social, de treball i dels serveis. En segon lloc, reforçar el rol d'exemplaritat i lideratge de les administracions públiques i el sector parapúblic, així com la implicació de totes les institucions i la societat civil. I com a últim objectiu, el de fomentar la política cultural exterior en matèria lingüística.