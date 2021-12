Activitats al voltant dels esports d’hivern a la Casa de la Muntanya

OrdinoEl primer programa d'activitats, tallers i conferències de la Casa de la Muntanya girarà al voltant de totes les dimensions de la muntanya i principalment, amb les activitats d'hivern. Així ho han informat el conseller de Turisme, Esports i Dinamització d'Ordino, Jordi Serracanta, i l'investigador d'Andorra Recerca i Innovació, Marc Font, durant la presentació de les activitats d'aquest hivern, coincidint amb la celebració del Dia Internacional de les Muntanyes que fa Ordino.

"Fa poc més d'un any que vam presentar la Casa de la Muntanya, un espai on volíem començar a integrar i dinamitzar propostes integrades amb la muntanya", ha manifestat Serracanta, afegint que avui en dia aquest projecte transversal ja és una realitat amb diferents recursos tecnològics i també amb l'oficina de Turisme de la parròquia. De fet, un dels objectius és consolidar l'espai com una referència per a les activitats de muntanya i "a l'estiu ja hi ha hagut alguns guies que fan pràctiques esportives a la muntanya" que quedaven en aquest indret, ha comentat.

Aquest primer cicle inclou un total de 12 activitats entre conferències, tallers i també una sortida amb raquetes. "Trobem propostes d'àmbit tecnològic i d'àmbit tradicional per traspassar aquest coneixement popular", ha expressat Font, reiterant que s'han volgut centrar molt en la pràctica d'esports hivernals i de muntanya. D'aquesta manera, un dels objectius és fer conèixer els professionals i la resta de col·lectius que es veuen involucrats a la muntanya i conscienciar a la ciutadana que s'ha de fer una pràctica esportiva segura. Les activitats també "s'han alineat amb les funcions i els objectius de la reserva de la biosfera d'Ordino, que pretén que hi hagi una transferència del coneixement i que es promogui la pràctica esportiva", ha explicat.

El cicle s'inicia aquest dimecres amb una xerrada sobre els estudis de la migració d'ocells a Andorra a les 19 hores. Pel que fa a la resta, que també estaran centrades en la fauna i la flora i els esports hivernals, Font ha destacat la quina se celebrarà el 10 de febrer a les 19.30 hores sobre com organitzar esdeveniments esportius d'alta muntanya com l'Andorra Skimo. Quant als tallers, n'hi haurà dos d'inèdits: un per aprendre a fer talla de fusta artesanal a càrrec d'Avelí Vilella el 19 de febrer, i un altre sobre joieria natural a càrrec de Som de Bosc el 5 de març. Entre els tallers més tecnològics, Font ha avançat que el 20 de gener hi haurà un taller de fotografia de muntanya amb el mòbil i el 2 de març es farà una classe per introduir el món dels drons i sobre com la normativa andorrana regula aquest sector. Finalment, la sortida amb raquetes de neu serà el 18 de desembre amb el biòleg Marc Mossoll al capdavant per donar a conèixer l'activitat de la fauna a l'hivern.

Per les diferents activitats, caldrà reserva prèvia i les restriccions i els aforaments dependran de les mesures sanitàries de cada moment, ja que el cicle comença aquesta setmana i s'allarga fins al març. Per aquesta primera activitat, l'aforament està limitat a deu persones.

D'altra banda, Font també ha anunciat que ja estan treballant en el segon cicle d'activitats de cara a la primavera i l'estiu. S'engegaria als voltants de la Setmana Santa i la intenció d'aquest segon programa és que hi hagi més sortides i més activitats a l'aire lliure aprofitant el bon temps. Tot i que el programa no està tancat, ja hi ha un taller de percussions forestals confirmat, per aprendre a jugar amb les sonoritats del bosc.