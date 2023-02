Actuació de Fatboy Slim el 17 de febrer al Tarter

Andorra la VellaEl mític DJ i productor Fatboy Slim actuarà aquest mes a Andorra. Fatboy Slim s'uneix a Bresh, B Jones, Rendher, Anna Tur, Rafa Barrios, Ben Sterling, wAFF i Richy Ahmed per a la programació musical de L’Abarset, en Grandvalira el Tarter al febrer. El divendres 17 tornarà L’Abarset Brunch -In The Snow, i aquesta vegada ho farà amb el gran Fatboy Slim. Aquest artista anglès, mundialment reconegut per ser el creador del Big Beat, porta més de quatre dècades dedicat al funky breakbeats. Un dia més tard, el dissabte 18, el públic de L’Abarset tindrà l'oportunitat de gaudir de Rafa Barrios. La penúltima cita, el dissabte 25, estarà¡ protagonitzada per Ben Sterling. I finalment, el diumenge 26, L’Abarset s'unirà de nou a GreenWorld al costat de wAFF i Richy Ahmed.

Norman Quentin Cook (nascut com Quentin Leo Cook; Bromley, Londres, Anglaterra, 31 de juliol de 1963), més conegut com Fatboy Slim, és un DJ i productor britànic. Va ser pioner en el gènere big beat, el qual és una combinació d'hip hop, breakbeat, rock i rhythm and blues.