Actualització dels preus públic pels serveis d’adopció de la gossera i gatera oficials

Andorra la VellaEl consell de ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat en funcions, Silvia Calvó, l'actualització dels preus públics a la gossera i gatera oficial en relació amb les prestacions relatives a la cessió i a l'adopció d'un animal amb l'objectiu de poder cobrir millor els costos associats a aquests conceptes. L'objectiu de la mesura és revisar els costos dels serveis prestats per la infraestructura a l'efecte d'adaptar-los a l'increment de preu que han experimentat les prestacions des de la darrera revisió, ja que condicionen les despeses variables inherents al seu funcionament correcte. La revisió també es du a terme tenint en compte les necessitats manifestades per les associacions que la gestionen en concessió.

D'aquesta manera, les cessions d'un gos adult i d'un cadell s'incrementen d'acord amb l'IPC i s'equiparen les tarifes del preu públic perquè requereixen les mateixes atencions. El preu públic inclou l'esterilització o la castració de l'animal, la seva identificació (implantació del transponedor o xip i producció del passaport oficial respectiu), així com l'administració de les vacunes per assegurar la deguda protecció dels animals per prevenir que es puguin infectar enfront determinades malalties que poden comprometre el seu estat de salut o la dels seus congèneres, o fins i tot en algun cas la salut humana. Així doncs, la cessió d'un ca adult s'eleva a 139 euros, el d'un cadell a 48 i l'adopció d'un animal de companyia a 190 euros.

En el cas de la gatera, el nou preu de les adopcions d'un gat adult també té en compte l'esterilització o la castració de l'animal, la seva identificació (implantació del transponedor o xip i producció del passaport oficial respectiu), així com l'administració de les vacunes corresponents i el seu cost s'incrementa a 120 euros si és adult i 60 pels cadells.