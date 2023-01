Un addicte a les drogues reclama que no li va bé seguir a presó i fiscalia no ho contempla

Andorra la VellaUn jove que va ser condemnat per un furt amb força té tota una sèrie d'altres delictes en els últims anys per estupefaents, maltractaments domèstics o lesions doloses. Té just 21 anys i es troba actualment ingressat al centre penitenciari a raó de les diferents condemnes. El jove ha recorregut al·legant que estar internat a la presó no li fa cap bé. Addueix que pateix dependència al cànnabis i a la cocaïna, així com que ha estat objecte de diversos ingressos al centre hospitalari amb brots psicòtics derivats de la seva dependència. Precisa que V. està malalt i necessita ajuda i que un ingrés perllongat al centre penitenciari sols agreujaria la seva situació personal de salut mental.

La fiscalia s'oposava rotundament manifestant que l’ingrés al centre penitenciari mantindrà el jove allunyat dels productes estupefaents, podent a més assistir a les visites programades amb els psicòlegs i psiquiatres, a fi que efectuïn un seguiment sobre l’estat de la seva salut.

El Tribunal Superior ha considerat que han de ser "valorades les seves circumstàncies personals en tractar-se d’una persona jove, amb greus problemes d’addicció a les drogues, diagnosticat d’un trastorn antisocial de la personalitat i trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat, que en situacions de consum de tòxics ha presentat episodis psicòtics i que en l’actualitat, després d’haver complert tres condemnes al centre penitenciari, dues d’elles en règim de semillibertat, va sortir en llibertat i es troba treballant i compta amb el suport de la seva família".

S'estableix que "per poder donar continuïtat al procés de reinserció social del jove per tal que pugui mantenir el seu treball i seguir els tractaments necessaris a les seves patologies, considerem que la revocació ha de ser parcial, reduint a sis mesos el període de presó ferma per tal de poder obtenir el benefici de la semillibertat".