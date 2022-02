Adéu a la guia telefònica en paper

Andorra la VellaAndorra Telecom ha presentat aquest dimarts la darrera edició física de la guia telefònica, una eina que a partir de principis del 2023 només es podrà consultar de manera virtual. D'aquesta manera, la parapública ha habilitat el portal paginesgrogues.ad, una pàgina web que conviurà amb la guia en paper durant els pròxims dotze mesos fins que aquesta deixi de distribuir-se de manera definitiva.

Segons han explicat aquest dimarts la responsable d'RSC i el portaveu de la companyia, Inés Martí i Carles Casadevall, la decisió s'ha pres després de constatar el canvi d'hàbits existent en l'actualitat per part de la població, però també per continuar lluitant contra el canvi climàtic i donar un "impuls" a aquelles petites i mitjanes empreses del país que tenen més dificultats a l'hora de ser presents en l'entorn digital.

Fins ara, la guia telefònica física es renovava anualment i provocava que certes modificacions no es poguessin dur a terme fins que no passés el termini d'un any. Amb aquesta nova eina digital els continguts es poden actualitzar en qualsevol moment, la cerca és més àgil i senzilla i permet a la companyia digitalitzar-se i adaptar-se als nous temps.

Pel que fa als anuncis que hi havia a les pàgines de paper, continuaran tenint presència, tot i que a mode de bàner i relacionats amb la temàtica que l'usuari estigui buscant. La nova plana web també permet descobrir a quina empresa correspon un determinat número de telèfon i incorpora un apartat on els gestors d'empreses poden adreçar-se per aparèixer al directori digital.

Durant aquest primer any de paginesgrogues.ad, Andorra Telecom ha migrat tots els anuncis i la informació de la guia física, el que representa unes 4.500 entrades. En aquesta darrera edició en format paper, que compta amb una portada inspirada amb la de l'any 1976, la companyia permet anunciar-se de manera gratuïta. En definitiva, Casadevall ha exposat que "no ha estat una decisió fàcil. Estem trencant un servei que té molts anys i que segur que hi haurà gent gran que trobarà a faltar".