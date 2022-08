Adéu a la llum groga dels semàfors a Espanya?

Andorra la VellaLa Direcció General de Trànsit (DGT) d'Espanya ha explicat que no pretén suprimir la llum groga dels semàfors, però ha posat en coneixement de les principals ciutats la perillositat que pot causar en determinades situacions, amb la finalitat que aquestes "analitzin quins són aquells punts conflictius en els quals pot interessar eliminar l'ambre per al conductor".

Després de publicar un article en la seva revista, sota el títol 'El perill està en ambre', on s'assenyala que, en ciutats com Burgos s'ha constatat el seu perill i s'han suprimit o modificat alguns temps d'aquests semàfors, la DGT ha detallat la seva postura sobre aquest tema.

"L'ambre ve perfectament regulat en el nostre reglament de circulació i la DGT en cap cas pretén eliminar-lo de les nostres ciutats", ha precisat el subdirector general de Mobilitat i Tecnologia de l'organisme, Jorge Ordás, en declaracions a Europa Press.

El problema amb els trams en ambre es produeix, ha puntualitzat, "en aquells trams de via en els quals hi ha diversos carrils sense intersecció o diversos carrils amb gir a la dreta, i en el mateix lloc hi ha un semàfor per al vehicle en ambre intermitent i un semàfor per al vianant en color verd".

"En aquest cas tots dos senten que tenen la prioritat i es genera un missatge contradictori en el qual sempre sortirà perdent l'usuari vulnerable, el vianant", ha agregat.