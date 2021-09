Adéu multitudinari a Júlia Bonet

Escaldes-EngordanyEl 5 de setembre de 2011...

L'església de Sant Pere Màrtir s'ha omplert de gom a gom per dir l'últim adéu a Júlia Bonet i Fité. La família ha estat acompanyada per més d'un miler de persones que han assistit al funeral que s'ha celebrat aquest dilluns al matí. Molta gent no ha pogut accedir a l'interior de l'església i ha hagut de seguir la missa des de la plaça. Hi eren presents representants del món empresarial, polític, social i cultural del país, així com amics i coneguts. La patronal ha lamentat la pèrdua de qui fou la fundadora de Perfumeries Júlia i n'ha elogiat la seva figura, empenta i dedicació. Durant l'homilia, la filla gran de la difunta, Anna Maria Zamora Bonet, ha adreçat unes paraules als assistents destacant la personalitat de Júlia Bonet com a persona, dona i empresària.

Més d'un miler de persones s'han acostat aquest dilluns al matí fins a l'església de Sant Pere Màrtir d'Escaldes-Engordany per dir adéu a Júlia Bonet i Fité que va morir dissabte passat a l'edat de 89 anys. Al funeral s'hi ha vist la quasi totalitat de la classe política del país, representants del món empresarial i social, així com amics i coneguts de la família.

En l'homilia, la filla gran, Anna Maria, en representació de la família, ha adreçat unes paraules als assistents en les quals ha elogiat la figura de Júlia Bonet fent un resum de la seva vida, agraint la seva empenta i enginy com a dona lluitadora tenint en compte les perspectives de l'època en què va crear la primera perfumeria, uns anys molt difícils en una Andorra encara en la premodernitat. Com a empresària també ha destacat la generositat que tenia envers els treballadors.

Igualment la seva filla ha tingut paraules de reconeixement per a Júlia Bonet com a mare 'extraordinària', vídua de feia més de 30 anys, i que va pujar una família. Anna Maria Zamora ha afegit que continuaran desenvolupant la tasca de la seva mare amb el mateix esperit que ho va fer ella. El rector de la parròquia d'Escaldes-Engordany, Jaume Soy, ha estat l'encarregat d'oficiar l'eucaristia. El rector ha explicat que Júlia Bonet era una 'dona de fe, creient i practicant' i 'un referent per a tothom'.

Els representants empresarials han coincidit ha elogiar la figura de l'empresària. Joan Tomàs, secretari de l'EFA ha dit d'ella que 'forma part d'aquest valor transformador de l'Andorra moderna' i ha afegit que era una 'persona que s'estimava Andorra i que creia en Andorra' també ara en aquests moments difícils.

Per la seva banda, Xavier Altimir, president de la CEA, ha dit que cal seguir el seu exemple i que persones com ella fan falta al país en aquests moments: 'que la gent prengui exemple d'ella i s'animi a crear negocis i empreses que és el que més falta ens fa perquè aquest país tiri endavant'.