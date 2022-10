Advertència de la policia: s'estan fent controls als vehicles d'ús del mòbil, cinturó i ITV

Andorra la VellaLa policia ha fet públic un avís als conductors andorrans per recordar que està fent una campanya per detectar l'ús del telèfon mòbil al volant. El cos ha explicat que aquesta irregularitat és la principal causa de distracció dels conductors i que deriven en accidents. Al mateix temps, la policia també controlarà l'ús del cinturó de seguretat i si la ITV és en ordre. Destaquen que un "petit gest" com posar-se el cinturó de seguretat pot salvar la vida als ocupants d'un vehicle.