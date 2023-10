Un advocat reclama que l'elecció dels membres d'un tribunal disciplinari es faci per 'insaculació'

Andorra la VellaUn advocat va ser denunciat per una companya al col·legi. L’home va ser expedientat i va ser sancionat. Va reclamar per la decisió del tribunal disciplinari de segona instància. Ho va basar en dos motius. El primer era que ell no va ser present quan es va designar la composició del tribunal disciplinari de segona instància. I el segon, era que l’elecció dels membres es va fer amb el programa informàtic ‘echaloasuertes.com’. Aquí es posaven els noms dels col·legiats perquè s’elegissin de forma aleatòria.

L’advocat reclama que l’elecció dels membres del tribunal disciplinari s’han de determinar per ‘insaculació’ “i no per cap altre mitjà”. La insaculació, segons l’Enciclopèdia Catalana, és un “procediment d’elecció, anomenat també de sac o de sac i sort, pel qual el rei aprovava una llista de totes les persones idònies per als càrrecs el nom de les quals era col·locat, en rodolins, en unes bosses corresponents als diversos càrrecs o oficis de la corporació.” L’elecció dels membres es va fer a través d’una eina informàtica anomenada ‘echaloasuertes.com’ on es posen uns noms i el programa elegeix uns noms de forma aleatòria.

El recurs de l’advocat ha estat rebutjat perquè no és obligatori que la persona que pot ser sancionada estigui present en l’elecció dels membres del tribunal disciplinari. Respecte a la ‘insaculació’, la sentència recull que l’esperit és que l’elecció sigui aleatòria amb un mitjà que ho garanteixi, però que no cal que sigui obligatòriament un sistema de boles dins d’un sac.