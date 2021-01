AENA instal·larà clíniques de proves de Covid-19 al Prat i catorze aeroports espanyols més

El Prat del LlobregatAENA ha adjudicat els espais per instal·lar clíniques de proves diagnòstiques als passatgers de sortida de l'aeroport del Prat i catorze aeroports espanyols més, entre els quals també hi ha Barajas, València, Palma, Eivissa i Menorca. El servei, segons AENA, "contribuirà a facilitar el retorn dels turistes". Al Prat, l'empresa adjudicatària d'aquest servei ha estat Eurofins Megalab, que també ha guanyat els contractes per les Illes, tots ells de sis mesos de durada i amb opció de pròrroga fins al 31 de desembre. En aquestes clíniques es podran fer proves PCR, testos ràpids d'antígens o serològics, testos ràpids d'anticossos i anàlisis clíniques amb preus "competitius i adequats".

Segons informa AENA en un comunicat, els preus d'aquestes proves "no podran ser abusius i, en cap cas, podran ser superiors al preu de les mateixes proves en els establiments de referència".

Aquestes clíniques comptaran amb una zona per fer la prova i zones d'espera i aïllament. En cas de detectar-se un positiu, s'activaran els protocols d'alerta sanitària establerts per cada comunitat autònoma. AENA informarà properament de la data de posada en marxa d'aquest servei.