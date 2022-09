Afectacions al trànsit el cap de setmana a la capital i Escaldes

Andorra la VellaEl departament de Mobilitat informa que durant el cap de setmana hi haurà afectacions a la circulació a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany per la celebració de diversos esdeveniments esportius. D'aquesta manera, assenyalen que amb motiu del Triatló popular d'Andorra el carril central de la CG1, des de la rotonda de La Comella fins rotonda de La Margineda, romandrà tancat amb aspes de 10 a 11 hores. Els agents de circulació s'ubicaran a les rotondes per regular el trànsit.

Quant a Escaldes, per la celebració de l'Olympus Race no es preveu el tancament de cap carrer o carretera, però si una alta afluència de vehicles i vianants al centre vila. Mobilitat recomana als ciutadans que planifiquin els desplaçaments i circulin amb precaució per evitar incidents.