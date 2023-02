Afectacions al trànsit per les rues de Carnaval

Andorra la VellaArran de les diferents rues de Carnaval previstes per a aquests dies seran diferents les afectacions al trànsit, tal com ha informat Mobilitat a través de les xarxes socials, tot incidint en el fet que els conductors se n'informin i planifiquin els seus desplaçaments. Així, el divendres hi haurà diverses afectacions a Andorra la Vella, la Massana i Sant Julià de Lòria arran de les rues de les escoles. A Andorra la Vella es faran desviaments i talls de circulació a partir d'un quart d'onze del matí i fins a dos quarts d'una del migdia a l'avinguda d'Enclar, en el tram comprès entre el carrer Camp Bastida i l'avinguda d'Enclar 17, a més dels carrers adjacents. El trànsit rodat a l'avinguda Santa Coloma en direcció sud es desviarà per la Baixada del Molí i en sentit nord pel carrer Prat Salit.

A Sant Julià de Lòria el divendres hi haurà talls intermitents entre dos quarts d'onze i les dotze del matí a l'avinguda Verge de Canòlich i els carrers de les Escoles i Doctor Palau, en el tram comprès entre el 100 x hora i la plaça Laurèdia. A la Massana, el mateix divendres, es tancarà l'avinguda Sant Antoni i el carrer Major entre un quart i tres quarts de dotze del matí.

Ja dissabte a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany hi haurà desviaments i talls de circulació a partir de les sis de la tarda per la rua de Carnaval, que duraran fins a dos quarts de nou de la nit. El recorregut sortirà del parc de la Mola d'Escaldes-Engordany i anirà fins a la plaça Príncep Benlloch d'Andorra la Vella. En el tram dels carrers de la Unió i del Valira es deixarà circular fins al pas de la primera carrossa i es reobrirà la circulació al pas de la darrera. El trànsit rodat provinent de la rotonda del KM0 es desviarà pel carrer Maria Pla. Al tram entre el carrer Bonaventura Armengol i l'avinguda del Consell d'Europa es deixarà circular fins al pas de la primera carrossa i s'obrirà al pas de l'última. A l'alçada de la plaça Rebés es tallarà el trànsit en els sentits sud i nord, tant el provinent de l'avinguda Santa Coloma com del carrer Baixada del Molí. La circulació provinent de l'avinguda Doctor Mitjavila es desviarà pel carrer Prat de la Creu i el de l'avinguda Santa Coloma, per la Baixada del Molí.

A Sant Julià de Lòria, el diumenge és previst que hi hagi talls intermitents de dos quarts de set a les vuit del vespre a les avingudes Verge de canòlich i Rocafort en el tram comprès entre el 100 x hora i la rotonda de les Arades pel pas de la rua.