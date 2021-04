Afectacions a la xarxa viària per la Cimera Iberoamericana

Andorra la VellaAquesta setmana, amb motiu dels actes de celebració de la Cimera Iberoamericana de caps d'Estat i de Govern, la xarxa viària patirà afectacions que poden comportar retencions i diversos talls puntuals de trànsit, tal com informen des del departament de Mobilitat a través de les xarxes socials. A més, recomanen consultar el trànsit abans de sortir amb el vehicle.

Així, el dimarts 20 d'abril avisen que la circulació es veurà afectada a les parròquies centrals, i per aquest motiu es recomana evitar desplaçaments innecessaris i, en la mesura del possible, desplaçar-se a peu o amb el transport públic. A més, aquest dimarts entre les 12 i les 18 hores, la línia d'autobús L1 modificarà el seu trajecte, passant per la Baixada del Molí i pel carrer Prat de la Creu. Concretament, les parades afectades a l'avinguda Príncep Benlloch, al carrer Doctor Nequi i a l'avinguda Meritxell es traslladaran al carrer Prat de la Creu (La Grau i Ambaixada Espanyola).