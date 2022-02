Com afectaria al teu dia a dia si Facebook i Instagram deixessin d’estar operatius?

L’amenaça de Mark Zucherberg, de tancar els serveis a facebook i instagram a la Unió Europea, podria també tenir afectació a Andorra. Malgrat que el Principat no és un estat comunitari, la normativa andorrana de protecció de dades és considerada com adequada per la Comissió Europea, estatus que determina que els principis generals garantits a Andorra estan al mateix nivell que els exigits per les lleis europees.