Afers Socials crea una escola per a pares

Andorra la VellaUna escola de pares. Aquesta és la funció del nou projecte impulsat pel Govern que s'anomena Espai d'Acompanyament Familiar, i que "està centrat a poder acompanyar a les famílies en el desenvolupament de les seves pròpies competències a l'hora de tractar situacions que tenen amb els infants", ha apuntat la ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, durant la presentació del projecte. El programa es treballa a partir de l'àrea d'Infància, Adolescència i Joventut amb famílies que es troben en una situació de risc lleu o moderat. El programa es va iniciar fa dues setmanes i consta d'un total d'onze sessions. Fins al moment, en aquesta prova pilot, hi estan participant un total de vuit persones de set nuclis familiars diferents que tenen infants des dels 3 fins als 16 anys.

Pallarés ha remarcat que aquest projecte s'emmarca dins l'Horitzó 23 amb la intenció de millorar la prevenció i l'acompanyament de les famílies. La tècnica del programa i educadora social, Karina Chinchilla, ha exposat que en les primeres sessions es tracten temes més generals per després poder parlar aspectes més concrets i específics que preocupen a les famílies com per exemple l'abús de l'ús de les pantalles, temes d'educació afectiva o les noves realitats familiars.

Les sessions es desenvolupen a Prada Casadet, a les instal·lacions del Servei de Trobada Familiar i és un complement a les intervencions i al seguiment individualitzat de cada família que fan els referents. "Nosaltres tenim la informació mínima per no jutjar i perquè les famílies se sentin segures i puguin comentar", ha expressat Chinchilla, qui ha puntualitzat que es tracta d'un espai dinàmic i íntim per fer cohesió entre els pares i mares. De fet, són els referents qui deriven les famílies a aquest programa i en funció dels horaris i la compatibilitat es van escollir a les famílies. En aquests instants, gran part són famílies monoparentals a excepció d'una família nuclear, i majoritàriament són dones les qui hi participen, ha apuntat l'educadora social.

Chinchilla ha destacat que els progenitors han de tenir un perfil col·laborador i "estar predisposats a venir i a compartir amb altres famílies" les seves situacions. Pel que fa a les sessions, tenen una durada de dues hores, i a excepció de dues centrades en la resolució de conflictes que comptaran amb la col·laboració d'una psicòloga del SAAS, la resta estan dirigides per Chinchilla i per la treballadora social, Sílvia Rodríguez. En aquest sentit, "a mesura que hem anat fent sessions ens hem adonat que potser podríem demanar més col·laboracions", ha indicat.

Un cop s'acabin les onze sessions, les dues tècniques faran un retorn als referents d'algun aspecte que potser caldria millorar i treballar més de forma individual. "Nosaltres volem respectar les onze sessions i quan acabin, fer el retorn, però si en qualsevol sessió surt algun aspecte en què considerem que l'infant pot estar en risc, se li comunicarà al referent immediatament", ha manifestat Chichilla. Finalment, també ha comentat que les famílies disposen d'un servei de guarda per poder deixar els infants durant les sessions, i actualment tres famílies utilitzen aquest servei.