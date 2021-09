Afers Socials incrementa un 41,5% la partida per als ajuts a l'habitatge de lloguer el 2022

Andorra la VellaEl ministeri d'Afers Socials destina una partida de 3.129.035 d'euros a la convocatòria d'ajuts a l'habitatge de lloguer. Ho han informat en roda de premsa la titular de la cartera d'Afers Socials, Judith Pallarés, i el director del departament d'Afers Socials i Joventut, Joan Carles Villaverde, on han posat en relleu que la dotació s'incrementa un 41,5% respecte a la convocatòria inicial de l'any passat, 2.211.869 euros, en la qual van atendre un total de 1.395 persones.

Pallarés ha assenyalat que des del ministeri han fet la mateixa previsió que la finalment assolida durant la convocatòria del 2021, tenint en compte l'augment de demandes que hi va haver a causa de la irrupció de la pandèmia, però ha matisat que des del Govern "esperem que la situació en general millori, tot i que la situació de l'habitatge es manté en la mateixa línia, tenim l'esperança que el nombre es redueixi". Quant als col·lectius que s'han beneficiat més de la convocatòria d'ajuts, la ministra ha informat que les famílies monoparentals són les que més han fet la demanda, un 31%, seguides de les persones grans amb un 20% del total de les prestacions atorgades.

D'altra banda, la titular d'Afers Socials no ha tancat la porta a la possibilitat d'ampliar la partida establerta si la situació ho requerís, recordant que Afers Socials té una disposició a la llei pressupostària que per raons socials sempre poden demanar ampliacions de crèdit si és necessari de la partida inicial, però ha destacat que "la nostra previsió no és que s'incrementi, és que vagi a millor, però si això fos així, la llei ens permet augmentar-la".

L'ajuda es pot sol·licitar del dilluns 4 d'octubre fins al dia 29 del mateix mes, ambdós dies inclosos, i correspon al període de comprès entre l'1 de gener fins al 31 de desembre del 2022. Aquesta va adreçada a les persones i famílies que no superen el llindar econòmic i compleixen els requisits establerts en la convocatòria, com haver residit un mínim de cinc anys al país, disposar d'una assegurança de responsabilitat civil o no tenir uns ingressos superiors a 1,2 vegades el LECS personal o familiar anual.

En aquest sentit, Villaverde ha manifestat que les novetats que es van incloure a la convocatòria del 2021 també es mantenen per aquesta, tot puntualitzant que no serà "un motiu desfavorable el fet de superar la renda màxima", sempre que aquest sigui l'únic requisit que no es compleix. "Tampoc serà un motiu desfavorable el fet de tenir un lligam parentiu, sempre que es justifiqui que actuen com uns llogaters independentment d'aquest vincle", ha afegit. En relació amb l'import de l'ajuda, tot recordant que la prestació cobreix el 30% del lloguer a la població general i el 35% als joves, les persones grans, les famílies monoparentals i nombroses o a les dones víctimes de violència de gènere i domèstica, entre altres.

A més, el director ha exposat que d'acord amb els convenis signats per Afers Socials amb les companyies distribuïdores d'energia, el fet de disposar d'aquesta ajuda, també dona dret a obtenir la tarifa elèctrica bonificada, la qual eximeix del pagament del terme de potència fins a 8,8 kW i pot representar un estalvi mensual d'entre 4,39 i 13,24 euros, depenent del cost de tarifes aplicables.

Respecte als projectes engegats per garantir el dret a un habitatge digne, la ministra ha asseverat que aquests "no són de caràcter immeditat i requeriran temps", motiu pel qual "hem pensat que havíem de mantenir aquestes ajudes". La base de la convocatòria està disponible a la pàgina web www.aferssocials.ad i les sol·licituds i els formularis que l'han d'acompanyar es poden descarregar a www.tramits.ad.