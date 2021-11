Per què ens agrada tant el sushi?

Andorra la VellaQui ens hauria dit fa un temps que l'arròs bullit amb algues i peix cru ens resultaria una delícia. Com és possible que una combinació tan simple ens resulti exquisida? L'equilibri entre la dolçor de l'arròs macerat amb mirin (vi d'arròs japonès), la salinitat de la salsa de soja i la mescla de textures que combina la suavitat del peix cru, la resistència de l'alga nori i la flonjositat dels grans d'arròs, converteix el sushi en una opció difícil de superar.

La cuina japonesa ha aconseguit conquistar els nostres paladars fins a tal punt que, per a molts, la seva gastronomia és més que un luxe de cap de setmana i l'han convertit en un 'must' habitual a la seva taula. Si bé fa uns anys el sushi i el sashimi només es podien trobar en restaurants especialitzats, els supermercats han democratitzat -i popularitzat- aquests plats tradicionals del Japó, tot i que s'ha d'anar amb compte, ja que no tota l'oferta té la mateixa qualitat (recordem que estem parlant de peix cru...).

On podem trobar el millor sushi de supermercat?

Avui en dia són molts els establiments d'alimentació que dediquen un espai especial a la preparació de sushi, sashimi i altres plats japonesos com les gyozas o el pollastre teriyaki, però només el supermercat dels Grans Magatzems Pyrénées utilitza tonyina Balfegó en les seves preparacions. Cada matí el personal de la secció d'alimentació de la segona planta rep el producte de Balfegó per preparar el sushi i el sashimi que es prepara 'in situ' per a delit dels clients. Les safates de nigiris i makis acabats de fer queden exposades perquè els clients puguin triar la que més els agradi. Susana Martinho, responsable de la secció de sushi de Pyrénées Andorra, assegura que "només amb la textura i el color de la nostra tonyina roja, ja es pot apreciar la qualitat superior. Ens arriba un cop a la setmana i nosaltres la filetegem, traiem les espines i la congelem per mantenir totes les propietats. Pel que fa al salmó que fem servir és el de la peixateria i ve de Noruega de molt bona qualitat també. I pel que fa a la verdura i la fruita és d'Ametller Origen; sempre treballem amb producte fresc i del dia". El fet de preparar el sushi a l'instant, permet que les persones amb intoleràncies o al·lèrgies, puguin demanar peticions especials, remarquen des de Pyrénées.

Balfegó és el grup empresarial més gran de l'estat espanyol -i un dels més grans del món- dedicat a la cria i caça de tonyines. El seu producte, que neix en alta mar prop de la localitat catalana de l'Ametlla de Mar, es distribueix arreu del món i ha guanyat diversos premis internacionals que avalen la seva qualitat i distinció.