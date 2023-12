Agressió sexual a la resident Andrea Garte

Andorra la VellaAndrea Garte, creadora de contingut resident al Principat i parella del youtuber Viruzz, també resident, ha explicat a través de les xarxes que ha patit una agressió sexual. Els fets van tenir lloc en el marc d'un partit que Viruzz jugava a Catalunya, a Guissona. Cal recordar que és jugador d'un equip d'handbol andorrà. Quan ambdós van arribar al recinte esportiu per jugar el partit, una gran quantitat de persones que es trobaven al voltant van quedar sorpresos pel fet que la coneguda parella estigués allà. Tot seguit, els van demanar fotos i els van saludar, segons explica Garte. A continuació, va sentir com una persona li va agarrar el cul "amb ganes". Quan es va girar no hi havia ningú. La creadora de contingut titlla d'"intolerables" aquestes faltes de respecte i, davant el que va passar, va decidir abandonar el lloc.