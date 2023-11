Així és Amadeo Llados, l'influencer que ha insultat a Andorra

Andorra la Vella"Fucking pueblo enano de mierda". Així és com ha definit el youtuber espanyol Amadeo Lladós a Andorra indicant que al Principat només venen a viure streamers que poden ser considerats "fucking inútiles". Llados està especialitzat en culturisme i emprenedoria i donant consell sobre els dos camps es va fer ric de ben jove. Ara té 31 anys i viu als Estats Units. El culturista nascut a Tres Cantos assegura que fent de 'coach' ha canviat la vida de molts joves i que va guanyar el seu primer milió quan tenia entre 24 i 25 anys. A qui segur que li ha canviat la vida és a ell. Amadeo ven sessions d'un dia de coaching per 100 dòlars, accés a una sala VIP per 2.500 al mes i seminaris per 3.000. Factura mensualment 139.000 dòlars per fer de mentor en línia. Anualment supera els 3 milions de dòlars.

Lladós és conegut per dues polèmiques molt importants. Va aconseguir una onada de crítiques quan va assegurar que no pot suportar estar rodejat de 'gordos' i mileuristes. Llados va indicar que odia l0'estil de vida de la gent pobre i gorda «Literalmente, pan con mermelada. Miro al otro lado: croissant con fucking café. Miro al otro lado: panza, panza, panza, mileurista, mileurista, mileurista. Es como, fuck, yo no puedo durar mucho aquí sabes».

El segon gran tema polèmic és la seva teoria respecte que les ments de genis del passat que ja han mort li traspassen idees que li arriben de cop. Està convençut que les ments dels genis finats estan voltant per algun lloc i es comuniquen amb ell.

"Jo a vegades sento que em venen al capdavant idees de ments que ja no són aquí, que segueixen en l'univers i es connecten amb tu. Algú que és un geni i mor, Thomas Edison, que va intentar deu mil vegades fer la llum i tu abandones perquè només has provat una. Aquest tio és un geni i aquesta ment segueix aquí fora".