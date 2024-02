Així queden les pensions després dels augments segons on es resideix i anys cotitzats

Andorra la VellaEl pressupost del 2024 preveia una diferenciació entre els jubilats que viuen a Andorra o els que han marxat a viure a fora i han cotitzat menys de 15 anys. A aquests últims se'ls hi congelava l'augment entenent que l'IPC a Espanya, on hi ha la majoria de casos, ha estat del 3,1% mentre que a Andorra va ser el 4,6% si s'augmentava igual sortia més a compte viure fora. I, també, pel fet que els jubilats residents fan la despesa al Principat.

La possible inconstitucionalitat de la congelació, advertida pels serveis del Copríncep francès, han portat a modificar aquesta decisió. En aquesta casuística de viure i fora i menys anys de cotització se'ls hi aplica l'increment de l'IPC de la zona euro que ha estat d'un 2,8%.

Finalment l'increment de les pensions queda de la forma següent, segons anys de cotització i lloc de residència.

Els que han cotitzat més de 15 anys visquin a Andorra o no tenen una revalorització del 4,6% (IPC nacional 2023) quan la pensió sigui inferior a 2.750 euros (dos cops el salari mínim).

Els que han cotitzat més de 15 anys visquin a Andorra o no tenen una revalorització del 2,3% (50% IPC nacional 2023) quan la pensió sigui d'entre 2.750 euros i 4.125 euros.

Els que han cotitzat més de 15 anys visquin a Andorra o no tenen una revalorització de l'1,15% (25% IPC nacional 2023) quan la pensió sigui d'entre 4.125 euros i 5.500 euros.

Els que han cotitzat entre 5 i 15 anys i viuen a Andorra se'ls hi aplica el mateix barem anterior.

Els que han cotitzat entre 5 i 15 anys i no viuen a Andorra se'ls hi incrementa el 2,8% equivalent a l'IPC mitjà de la zona euro.

Els que han cotitzat menys de cinc anys cobren un xec equivalent a la cotització feta sense dreta pensió vitalícia.

La modificació legislativa per tirar endavant aquests canvis estarà acabada al juliol, segons ha explicat el síndic Carles Ensenyat.