Així es fa el seguiment dels ossos a Andorra

Andorra la VellaEl ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha posat de manifest la importància de la col·laboració entre diversos departaments del govern andorrà en la protecció de l'os, una espècie en perill d'extinció que habita el territori. En declaracions en una entrevista a aquest diari, Casal ha explicat que aquest és un tema transversal que involucra el departament de medi ambient i les organitzacions de ramaders i agricultors. A més del cos del cos de Banders qui són "els nostres ulls a la muntanya".

"Fem el seguiment d'aquesta espècie i hem arribat a un molt bon acord amb els ramaders i agricultors al juny, on es va presentar un reglament de compensació de danys ocasionats per espècies en perill d'extinció", ha comentat el ministre.

Aquest reglament, que es va signar abans de la pujada dels ramats a la muntanya, estableix un protocol a seguir en cas d'incidents amb l'os i fixar compensacions econòmiques per als ramaders afectats. Casal ha destacat que aquesta fita és un èxit significatiu després de gairebé vuit anys d'espera.

Dos tipus de seguiment

El ministre ha assenyalat que, fins al moment, no s'ha hagut d'utilitzar aquest reglament, "toco fusta" ,la qual cosa indica que les mesures implementades estan funcionant. "Fem un seguiment diari de la presència de l'os mitjançant dues formes de control: el seguiment sistemàtic amb 21 càmeres instal·lades en punts concrets i el seguiment esporàdic quan trobem rastres a la muntanya", ha explicat.

Fins a l'octubre d'aquest any, s'han analitzat 24 mostres en col·laboració amb països veïns, detectant la presència de vuit exemplars diferents a la part nord del país. Casal ha ressaltat que, tot i que no es pot afirmar que hi hagi un exemplar establert a Andorra, el país forma part del seu hàbitat natural.

Hem de conscienciar la ciutadania que anar a la muntanya comporta riscos, independentment de la presència d'ossos. ” Guillem Casal

El ministre ha recordat que hi ha més possibilitats de ser picat per un escurçó que de patir un atac d'os, i ha instat a la ciutadania a ser conscient dels riscos associats a l'activitat muntanyenca.

En conclusió, Guillem Casal ha subratllat la importància de continuar apropant la màxima informació possible a la ciutadania perquè conegui millor la situació de la fauna a les muntanyes d'Andorra i pugui gaudir de la natura de manera segura.