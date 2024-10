Guillem Casal: "Un partit de dretes no és nou, ara ja n'hi ha"

Andorra la VellaAmb un coneixement profund del sector agrícola i ramader d’Andorra, Guillem Casal, ministre de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, aborda temes clau de l'actualitat en aquesta entrevista per garantir el futur del camp i la ramaderia del país.

Casal defensa un model de suport creixent per a la producció local, amb ajudes específiques per promoure cultius de vi, mel i trufa, així com per incentivar l’adopció de productes menstruals reutilitzables, amb l’objectiu de reduir residus i avançar en sostenibilitat.

A més, analitza la situació política del país. La possibilitat d'un nou partit de dretes, i les iniciatives per regular el cultiu del cànnabis amb una mirada àmplia cap a la diversificació econòmica i la seguretat.

Amb la nova partida pressupostària, ha augmentat el suport als ramaders en diferents aspectes. A què es destinarà exactament aquest increment de fons, i quines ajudes en concret en podran beneficiar-se el sector primari?

L’any passat ja vam incrementar el pressupost en un 16%, amb mig milió d’euros més per a l’agricultura i la ramaderia, posant especial atenció a la Raça Bruna d'Andorra i les primes de qualitat per a l'engreix en ramaderia extensiva, augmentades entre un 30% i un 50% per a bovins, ovins i equins. També vam reforçar les ajudes a les produccions ecològiques i de vi. Aquest any, afegim un 10% més, amb gairebé 400.000 euros addicionals, destinats a potenciar l’agricultura i millorar el suport a les eugues pesades per la seva contribució al manteniment del medi. Promourem ajudes per a cultius de vi i introduirem nous criteris d'ajut per a explotacions amb més superfície conreada. També establirem noves ajudes per al conreu de la trufa i la producció de mel, per la seva importància en la biodiversitat i l’ecosistema. Finalment, consolidàrem l’eliminació dels contingents d’importació per a productes farratgers, una demanda de fa més de deu anys, que alleujarà les càrregues del sector.

La falta de relleu generacional és un problema que afecta el sector agrícola arreu. Quina és la seva percepció sobre aquesta qüestió? El ministeri contempla accions per incentivar que els joves optin pel sector primari?

Andorra, per les seves dimensions, ens permet conèixer el sector ramader de manera global i personalitzada. Durant aquest any i mig de legislatura, hem visitat pràcticament totes les explotacions per entendre millor les necessitats del 80-90% d’elles i garantir el relleu generacional. La nostra aposta se centra en un sector modern, amb un augment de les partides pressupostàries que permeten assegurar la seva continuïtat i reforçar el seu valor comunitari. Tot i que no podem ser autosuficients en producció de carn, produïm entre un 10 i un 15% del que es consumeix al país, amb productes de gran qualitat. El sector primari, a més de protegir el nostre territori muntanyós, és clau per a la conservació de la biodiversitat. A través d'ajudes i l’eliminació de deduccions, busquem facilitar la vida als ramaders i agricultors, i així fomentar el seu creixement. Aquest producte de qualitat és el futur del sector. La feina ben feta que fem aquí ara, donant a conèixer aquest producte és el permetrà el relleu generacional. Després haurem de fer petites ajudes per facilitar la vida als ramaders i agricultors. Andorra necessita un sector ramader que s'adapti als temps moderns, tot mantenint les seves arrels culturals i el model de país sostenible que perseguim.

S'ha impulsat una campanya sobre productes menstruals reutilitzables. Quin missatge envia Govern amb aquest projecte i quins beneficis creu que suposarà tant mediambiental com socialment?

Els comuns han fet accions similars i des de Govern hem intentat anar una mica més enllà i tractar aquesta temàtica de manera més transversal de la que s'havia plantejat fins ara. Des del departament de medi ambient i sostenibilitat s'ha encapçalat aquesta iniciativa i es començaran a donar aquests productes el 18 de novembre. Veiem que hi ha un impacte molt important en la generació de residus. La legislatura passada vam aprovar la llei de la gestió de residus d'economia circular, i la llei preveu que a Andorra s'han de reduir els residus i sobretot els productes d'un sol ús, i d'un sol ús i que contenen plàstic.

Aquesta campanya s'encarrila perfectament a dins d'aquesta estratègia del departament de medi ambient. Les compreses o tampons d'un sol ús hi ha plàstic, el 90% d'una compresa és plàstic, el 6% d'un tampó és plàstic. Una persona menstruant que utilitza productes d'un sol ús al llarg de la seva vida menstrual fa servir 17.000 productes d'un sol ús generant 180 kg de residus, això és 75 vegades més que una persona que fa servir productes reutilitzables. Hem volgut fomentar el canvi d'hàbits en joves entre 12 i 35 anys i incidir en aquest comportament més sostenible, això ha sigut amb col·laboració de dos ministeris més (Secretaria d'Estat de Salut i la Secretaria d'Estat de Participació Ciutadana i Igualtat) i el Fòrum Nacional de Joventut.

A ningú se li escapa que té un element d'igualtat de trencar tabús, de parlar més lliures de la menstruació des del punt de vista sanitari. A més amb el Fòrum Nacional de Joventut per fer una política on el públic objectiu són els joves. Esperem que tingui molt bona acceptació aquesta campanya, que a partir del 18 estiguem en disposició de distribuir el màxim nombre de productes possibles i ho farem a través dels Punts Joves juntament amb els comuns i els centres d'atenció primària. On es donarà informació sobre aquests productes, productes que els fan una empresa que es dedica a donar ocupació a persones de diferents col·lectius. Al final són productes de material sostenible i en el cas de la copa menstrual no té cap producte d'origen animal, per tant, és vegà.

La nova llei de regulació del CBD ha estat a l’agenda des de fa temps. En quin punt es troba la seva tramitació, i quines seran les bases d’aquesta futura regulació?

Estem analitzant projectes i el cultiu del cànnabis és un, i pot haver-hi d'altres. Nosaltres continuem analitzant amb l'associació de pagesos i ramaders d'Andorra quina ha de ser la seva participació en aquest sector, també amb la resta de ministeris competents, a més vaig agafar el compromís de treballar-ho amb la resta de grups parlamentaris. És un projecte més que està analitzant l'Executiu per diversificar el sector, que el sector té un interès per si pot participar, poder el dia de demà podria ser un revulsiu pel sector. Tot i això, hem de continuar apuntalant la feina que ja es fa a casa nostra.

Amb tot el que s'està parlant sobre el cas CBD podria tenir la predisposició del Consell per poder aprovar aquesta llei. La legislació sembla que poder ha quedat antiquada com es critica en el 'Cas CBD', aquesta llei estaria alineada amb la legislació francesa o espanyola perquè fins a un 1% de THC no sigui considerat droga?

En aquesta voluntat d'analitzar un nou sector ens hem de plantejar aquesta anàlisi amb la màxima amplada de mires possible. Jo crec que l'essencial d'aquest projecte i perquè em toca a mi liderar-lo és la participació del sector primari, sempre garantint la traçabilitat, la seguretat i tenint en compte que és una substància que ha de gaudir d'un alt grau de control i traçabilitat. Hi ha d'haver uns filtres i autoritats competents que ho puguin controlar, i va molt més enllà que el departament d'agricultura i ramaderia.

Recentment, el cap de Govern, Xavier Espot, va mencionar el seu nom com a possible relleu a la candidatura de DA per a les eleccions generals del 2027. Què en pensa d'aquesta opció?

El compromís que tinc ara fins que el cap de Govern vulgui, o el Consell General vulgui, el tinc per aquests dos anys al capdavant del ministeri. Aquest és el meu compromís i el meu full de ruta és tirar endavant tots aquells projectes que portàvem en cartera i que tenen una implicació tan directa en el nostre territori. Queda molt de temps al davant.

També es parla de la possibilitat que emergeixi un nou partit de dretes a Andorra. Com considera que això podria impactar en el panorama polític del país i, en particular a Demòcrates per Andorra (DA)?

Tampoc és res nou, la passada legislatura hi havia tres partits més que ara no estan en escenari parlamentari, sí un d'ells amb el conseller no adscrit Víctor Pintos forma part de Liberals amb qui tinc molta sintonia a la comissió d'economia. Però com deia aquests dos partits actualment no estan a l'escenari parlamentari, i tots dos són de tendència més liberal com 'Acció' i 'Terceravia'. Jo diria que no és res nou, però com més pluralitat política i opcions per la ciutadania, des del vessant democràtic és una iniciativa bona, i en aquest sentit res més a dir.

Quina és la fita que més valora de tot el que s’està fent?

És una cartera que té una implicació molt directa amb el territori. Des de millorar l'economia circular, la recollida de residus i la seva gestió. Fomentar que hi hagi menys residus, fomentar un consum d'aigua més responsable amb la nova llei de l'aigua a l'horitzó. Fomentar el sector agrícola i ramader, els plans de recuperacions d'espècies i el projecte de la protecció del territori. Amb aquest any i mig hem pogut donar a conèixer i impulsar diversos projectes que teníem al programa i veure que van avançar és la satisfacció que pots tenir. Sempre conjuntament amb molt actors implicats del ministeri i el cos de Banders. Satisfet que evidentment hi ha gent compromesa que ajuda dia a dia a impulsar aquestes accions. El que m'agradaria i el que voldria aconseguir amb diversos actors és assolir la protecció del 30% del nostre territori. Jo crec que assolir això no seria una gran meta per mi, sinó un gran favor al país. Hem d'intentar protegir el territori i deixar-lo millor als nostres fills del que ens ho vam trobar dels nostres pares i mares, i padrins i padrines. Aquest model més sostenible s'ha treballat des de la llei òmnibus on hi ha aquest model de país sostenible, i aquí el sector primari té molta cabuda.