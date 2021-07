Aixovall s’apunta a la generació d’energia sostenible

AixovallLa ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, juntament amb el cònsol major de Sant Julià, Josep Majoral, i el vicepresident de PERSA, Joan Albert Farré, han inaugurat aquest divendres la central hidràulica d’Aixovall. Es tracta d’una infraestructura amb una potència de 500kW que es va posar en funcionament l’1 de juliol i que, en aquest temps, ja ha produït 230.000 kWh. Té una producció estimada de 2.700.000 kWh l’any, que equival a l’energia que consumeixen 570 llars. La instal·lació capta l’aigua del riu d’Ós a l’alçada de la Borda de l’Arena i, després de generar l’energia, es retorna al riu a l’alçada d’Aixovall, darrera del centre de Formació Professional. L’energia produïda s’injecta a la xarxa de Mútua Elèctrica i es consumeix íntegrament a la mateixa zona.

PERSA, la societat Productora Elèctrica Renovables SA, que formen Mútua Elèctrica i Nord Andorrà, es va constituir amb l’objectiu “d’anar dotant el país d’energies de fons renovables”, segons ha explicat aquest divendres Joan Albert Farré. Així, el 2017 es va presentar la central d’Arcalís i, quatre anys després, aquest divendres, les autoritats han inaugurat la central d’Aixovall.

“La central d’Arcalís i la que inaugurem avui són projectes que van sumant en la producció energètica nacional, que permeten anar disminuint la dependència energètica del país de l’exterior i anar augmentant la sobirania. La crisi sanitària ens ha permès veure que la dependència és una feblesa, i en el sector energètic també, però això és tan important anar sumant produccions nacionals”, ha explicat la ministra Calvó.

“Quan vam arribar al Comú el projecte estava bloquejat perquè hi havia alguns informes que generaven confusió sobre el pas de la canonada d’aigua per la carretera, així que vam poder solucionar aquest problema tècnic i vam seguir amb la construcció de la central”, ha explicat el cònsol major lauredià, Josep Majoral, qui s’ha mostrat ambiciós amb el pilotatge cap a la transició energètica. “Volem que Sant Julià sigui capdavantera en la generació d’energies renovables. Mig miler de llars quedaran abastides d’energia produïda a la parròquia i això és molt important. Volem anar creixent: la concessió de la coberta del centre cultural i estem ara amb altres concessions que possiblement sortiran en l’àmbit fotovoltaic”, ha enumerat el cònsol.

PERSA és la societat que ha fet la inversió per realitzar la central i és també qui la gestionarà. Ha comptat amb la col·laboració de les administracions, tant parroquial com nacional, per ajudar tant en els tràmits administratius i els permisos necessaris per posar-la en funcionament. “Tenim algun petit projecte en curs que volem que serveixi per a l’obtenció d’energia de fons renovables que fa que augmenti la producció nacional i que disminueixi el dèficit que té el país”, ha afegit Farré. La inversió per a la central d’Aixovall supera els dos milions d’euros.