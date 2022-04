Albert Villaró i Alfred Llahí són els autors andorrans amb més èxit a la Diada de Sant Jordi

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 23 d'abril de 2012, va ser notícia...

La llibreria Idees, ubicada a Illa Carlemany, ha tingut uns bons resultats, però les vendes de la plaça del Poble han estat una mica més fluixes per culpa del fred, segons ha explicat la seva responsable, Pamela Menéndez. Els llibres més venuts en aquest establiment han estat el d'Eduardo Mendoza El enredo de la bolsa i la vida i en relació als autors andorrans els de més èxit han estat el d'Alfred Llahí, Històries de la nostra història i el d'Albert Villaró L'escala del dolor.

Per la seva banda, la llibretera Anna Riberaygua, de La Puça, ha admès que 'el dia ha anat molt bé, amb molta gent' i ha afegit que no es pot comparar amb l'any passat, quan la festa es va veure deslluïda per culpa de la pluja. 'Enguany el temps ha aguantat', ha matisat. En el cas de la seva parada, el llibre més venut ha estat L'avi de 100 anys que es va escapar per la finestra de Jonas Jonasson, també s'han venut molt La dona veloç d'Imma Monzó i Quan érem feliços de Rafel Nadal. En relació als autors andorrans l'obra que ha tingut més sortida ha estat L'escala del dolor d'Albert Villaró.

Maria Jesús Sánchez de la llibreria de Pyreenés ha assegurat que malgrat la crisi les vendes 'han anat bastant bé' i que es podrien igualar a les de la Diada anterior. En aquest cas, el llibre que ha tingut més sortida ha estat L'avi de 100 anys que es va escapar per la finestra de Jonas Jonasson i pel que fa als escriptors andorrans han tornat a ser Albert Villaró amb L'escala del dolor i Alfred Llahí amb Històries de la nostra història els llibres més venuts.