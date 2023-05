Aleix Espargaró mostra el seu Ferrari andorrà personalitzat

Andorra la VellaEl pilot de MotoGP resident a Andorra Aleix Espargaró ha fet públic un vídeo on mostra com ha tunejat el Ferrari Portofino comprat i matriculat a Andorra. L'esportiu és el model descapotable i té quatre places. Espargaró és un gran aficionat al motor i s'ha encarregat personalment de dirigir l'operació per 'tunejar' el vehicle (matrícula 'P') per aconseguir que sigui un vehicle únic. En el vídeo se'l veu conduint el vehicle amb la seva família per carreteres del Principat. La transformació va ser feta en el taller Apex de Barcelona.