Alerta per una estafa que ofereix una feina falsa a través de WhatsApp

🔴 Has rebut un WhatsApp, oferint-te feina?

Amb indicatiu telefònic ☎️+880 ...

No l’obris, no el comparteixis, esborra’l‼️

Qualsevol missatge dubtòs a ➡️🗑‼️#Andorrapolicia pic.twitter.com/8flJLXDQqy