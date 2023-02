Alerta per estafa suplantant a Renfe oferint regals i descomptes

Andorra la VellaLa policia ha informat a través del seu compte de Twitter que s'estan produint intents d'estafa via WhatsApp. Concretament, els responsables estarien suplantant a Renfe i ofereixen regals i descomptes amb un enllaç. Des de l'Agència Nacional de Ciberseguretat insten als usuaris que rebin el missatge a què no accedeixin a l'enllaç, que bloquegin el contacte que envia el missatge i que el reportin a WhatsApp com a spam.

⚠️ #AlertaEstafa

Si reps un WhatsApp d’una persona coneguda que comparteix amb tu una campanya de Renfe oferint-te regals i descomptes.

❌ #Nopiquis.

