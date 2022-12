Alerta per intents d'estafa en el lloguer d'habitatges

Andorra la VellaLa policia alerta la ciutadania sobre possibles estafes en les ofertes de pisos. D'aquesta manera, i a través de les xarxes socials, ha difós un missatge en el qual es fa una crida a la ciutadania a vigilar amb "ofertes sospitosament atractives".

Així, destaca que si algú es troba a la recerca d'un habitatge ha de sospitar d'ofertes que siguin molt barates. Així, es posa com a exemple un anunci d'un habitatge de lloguer que suposava un intent d'estafa del qual van ser alertats per una ciutadana. A l'anunci es demanava de fer el pagament d'una de les mensualitats per poder reservar l'habitatge

Des del cos d'ordre fan una crida a "no abaixar la guàrdia" i a denunciar si s'és víctima d'una estafa.