Àlex Iscla i Sara Gay guanyen la Naturland Enduro Race

Sant Julià de LòriaPodi andorrà masculí a la Naturland Enduro Race. Els ciclistes que partien com a preferits, l'andorrà Àlex Iscla i l'actual campiona d'Espanya, Sara Gay, han complert les expectatives i s'han imposat en la Naturand Enduro Race que s'ha celebrat a Sant Julià de Lòria aquest cap de setmana. Iscla, del Furious Bici Club, ha marcat el millor temps dels trams cronometrats en totes les categories, amb 17:51.46. La classificació general (scratch) ha estat completada amb la segona plaça de l'australià Jordan Prochyra, amb una diferència de prop 4 segons més, i la tercera, del català Ferran Jorba. En categoria femenina, l'ambaixadora de Naturland, Ares Masip, ha estat la segona classificada, i Alba Lara, la tercera. Cal destacar el quart lloc de l'andorrà Guillem Casal a la general, i el 12è lloc d'Arnau Grasslaub, que a més, s'ha imposat a la seva categoria d'edat (junior).

Un centenar de ciclistes ha completat el recorregut dels 4 trams cronometrats, amb sortida a la Cota 1600, a través d'un recorregut de 38 quilòmetres. La primera competició d'enduro a Naturland Bike Center clou amb molt bona valoració per part dels tècnics de la UCI, dels organitzadors i dels esportistes.

La plaça Germandat s'ha convertit en l'escenari d'una arribada urbana èpica, ja que és un fet excepcional que la meta d'aquest tipus de curses estigui situada en ciutat. Durant el dia, mentre els corredors han anat arribant, el públic ha gaudit d'un seguit d'esdeveniments a la plaça Germandat, amb un programa d'animació i un circuit infantil de BTT, el seguiment de la cursa en pantalla gegant i la creació d'un grafiti especial per a l'ocasió. Posteriorment, ha tingut lloc el lliurament de premis de la Naturland Enduro Race, de l'Enduro World Series Qualifier, de la Copa Pirineus, i del Campionat d'Andorra, on han participat el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral; la cònsol menor, Mireia Codina; la consellera de Turisme i Esports, Diana Sánchez; el director general de Naturland, Xabier Ajona; el representant d'Andorra Turisme, Roger Pié; i el president de la Federació Andorrana de Ciclisme, Gerard Riart.

Dissabte es van fer els entrenaments oficials adults pels trams cronometrats, així com els entrenaments lliures infantils, i els entrenaments a la zona urbana adults. A la tarda va tenir lloc la Cursa EWS Kids dividida en tres categories i una 'balance', al circuit d'habilitats, amb push bikes (sense pedals), a la Cota 2000, on van participar una trentena d'esportistes des dels 2,5 fins als 14 anys, amb un marcat caràcter lúdic i familiar. Durant el vespre, la Cota 1600 va ser l'escenari de la part més lúdica, on es van entregar els trofeus de la competició infantil i es va celebrar un concert amb hamburgueses pels assistents.