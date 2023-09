Alfons Alberca es reincorpora com a fiscal adjunt

Andorra la VellaAlfons Alberca es reincorpora des d'aquest dimecres al seu antic càrrec com a fiscal adjunt després d'haver finalitzat el seu mandat com a fiscal general i haver sol·licitat la seva reincorporació en aquesta plaça. De fet, aquest dimecres al migdia Xavier Sopena prendrà possessió del càrrec que fins ara ocupava Alberca com a fiscal general en un acte que donarà el tret de sortida a partir de les 12.30 hores a la Seu de la Justícia.

Paral·lelament, tal com publica el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), el Consell Superior de la Justícia (CSJ) també ha procedit a la renovació de la designació d'Enric Anglada com a magistrat del Tribunal de Corts. Aquesta renovació, però, prendrà efecte a partir del 5 d'octubre d'aquest any.