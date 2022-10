Un aliment terapèutic i nutritiu

La mel és un producte natural elaborat per l'abella Apis Mellifera a partir del nèctar i secrecions de les plantes. Els humans ja la consumien fa més de 200.000 anys i era un aliment molt apreciat, no només per les seves propietats nutritives sinó també per les seves propietats energètiques i curatives. Alguns la desaconsellen pels seus alts índexs glucèmics i perquè conté molts sucres simples, però s'ha demostrat que una petita quantitat de mel crua pot ser beneficiosa per a la salut.

Pyrénées Andorra et presenta Le Souffle d'Adore, una mel feta a Andorra i que s'aprofita de tots els recursos naturals dels quals disposa el país. Tal com reflecteix la firma "les nostres granges d'abelles se situen en serralades muntanyoses envoltades de gran varietat de flors, vegetació i de grans recursos naturals ben lluny de l'activitat industrial". Aquest és el tret característic de Le Souffle d'Adore i aquest divendres Pyrénées Andorra et convida a la degustació del producte que es farà de 16:00 a 20:00 h.

Mel de romaní, d'acàcia, de til·ler, de flors, de flors silvestres, de muntanya, d'alta muntanya i un llarg etcètera formen part de la gamma de mels de Le Souffle d'Adore. Un aliment que segons els seus productors no perd cap qualitat, beneficis ni vitamines durant el procés d'elaboració. A més, les persones que hi ha darrere de Le Souffle d'Adore asseguren que els pots on s'envasa el producte es renten acuradament amb l'aigua de font de màxima qualitat abans que s'hi aboqui la mel més selecta.