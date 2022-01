Una allau provoca greus danys materials al restaurant de la Coma d'Ordino Arcalís

L'estat del menjador del restaurant la Coma d'Ordino Arcalís després de l'allau.

Una allau ha provocat greus danys materials al restaurant de la Coma de l'estació d'Ordino Arcalís. Segons es desprèn de les imatges i vídeos que circulen per les xarxes socials, la neu hauria entrat per la part del darrere de l'edifici i ha afectat severament la zona de la cuina de l'establiment, però també ha tingut impacte al menjador i a una sala. Tot i la magnitud del succés, per sort, només s'han de lamentar danys materials, ja que cap persona ha resultat ferida.

Efectius del grup de rescat de muntanya del cos de bombers s'han desplaçat al lloc dels fets per analitzar la situació i els treballadors de l'estació continuen treballant en la treta de neu per acabar d'analitzar els danys que ha patit el restaurant. Segons han informat des de Grandvalira, la incidència ha estat descoberta aquesta matinada, als volts de les 5.30 hores, quan els empleats s'han incorporat al lloc de treball, tot recordant que les fortes nevades dels darrers dies van suposar que es tallés la carretera d'accés, motiu pel qual l'estació va romandre tancada durant la jornada de dilluns. A més, detallen que encara que el camp de neu estigui actiu, l'accés a la zona està prohibit per precaució.

Respecte a les causes de l'allau, els experts han informat que es calcula que probablement va tenir lloc la nit de diumenge a dilluns a causa dels canvis meteorològics que es van produir, com les ràfegues de vent, els canvis de temperatura i les precipitacions.