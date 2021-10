Als fogons, sense els pares

Andorra la VellaEls joves han pogut tornar als fogons a Andorra la Vella aquest dimecres. I és que després de l'aturada per la pandèmia s'ha reprès el cicle 'Cuina sense pares' que ofereix el departament de Joventut. La represa ha coincidit, a més, amb l'estrena de les noves instal·lacions de la cuina al Rusc, a l'estadi comunal Joan Samarra Vila.

El conseller d'Esports i Joventut, Alain Cabanes, ha recordat que aquest és el primer taller del 'Cuina sense pares' que es fa de manera presencial al Rusc, l'espai que es va estrenar a l'estiu. Les anteriors, arran de la pandèmia, s'havien hagut de fer de forma telemàtica. Per tant, ha manifestat que des del comú estan "molt contents" de recuperar aquesta presencialitat.

Cabanes ha recordat que aquesta proposta té "diferents objectius" el primer dels quals seria que els joves adquireixin uns "coneixements mínims de cuina" en l'època prèvia a anar a la universitat, és a dir, es tracta que aprenguin el que és "bàsic per cuinar" sense els pares. Un altre objectiu "important", ha manifestat, és que "coneguin la comunitat que tenim a Andorra de diferents associacions". De fet, el taller d'aquest dimecres era ofert per Africand. D'aquesta manera s'implica el teixit associatiu "perquè col·laborin i els joves són conscients i coneixedors de les associacions" que hi ha al país.

En aquest sentit, els joves que aquest dimecres han pres part en la proposta han pogut conèixer no només la cuina del Senegal sinó diferents aspectes de la cultura i la realitat africanes, de la mà dels membres d'Africand que han conduït el taller.

La propera sessió del cicle tindrà lloc el 10 de novembre i se centrarà en la cuina per a celíacs, de la mà de l'Associació de celíacs d'Andorra. La cloenda serà el 15 de desembre amb una sessió per descobrir el ritual del te, amb la col·laboració de Love drink tea.Cabanes ha valorat que les noves instal·lacions del Rusc, que compten amb molts més metres quadrats que les que el comú tenia al parc Central, juntament amb el fet que s'ofereixen activitats el dissabte a la tarda ha fet incrementar la xifra de joves que fan ús d'aquestes instal·lacions. A més, s'espera que amb la represa del curs, i que els joves a poc a poc vagin coneixent les noves instal·lacions, la xifra encara s'incrementi més.