Alumnes de Batxillerat revelen qui és el catorzè andorrà que va estar als camps nazis

Andorra la VellaEn el marc d'un projecte educatiu en col·laboració amb Velles Cases Andorranes, els alumnes de l'escola andorrana de batxillerat han descobert a Pedro Inglés Mata, el catorzè andorrà deportat als camps de concentració nazis. Pedro, resident a Escaldes-Engordany i treballador de FHASA, va ser detingut a França el 1944 i deportat a Mathausen, on va ser assassinat.

La investigació dels estudiants, mentre recollien testimonis dels 13 deportats andorrans, va portar a aquesta descoberta gràcies a una conversa amb el seu nebot, Robert Font. El projecte també inclourà un llibre digital titulat '13 camins cap a l'infern', que recopilarà testimonis documentats el 2009 per Jorge Cebrián i Roser Porta.

A més, Velles Cases Andorranes té la intenció d'instal·lar "stolpersteine", llambordes de memòria creades per l'artista berlinès Gunter Demnig, per homenatjar les víctimes del nazisme. La primera llamborda serà per Bonaventura Casal. L'escola manté contacte amb la filla de Pedro Inglés per completar la història.